Минфин будет принудительно закрывать неработающий бизнес

На сегодняшний день в Казахстане 133 тысячи бездействующих юридических лиц. Это связано с тем, что открыть малый бизнес гораздо легче, чем закрыть, поэтому в новом проекте Налогового кодекса заложены новые нормы, которые позволят быстрее и проще закрыть ИП, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов.

«Для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть ее. Это привело к большому количеству бездействующих налогоплательщиков. В этой связи в законопроекте заложены основные условия для их принудительной ликвидации», - рассказал Султанов.

По его информации, на сегодня в Казахстане 133 тысячи бездействующих предприятий – 72 тысячи юридических лиц и 61 тысяча ИП.

«Принудительной ликвидации будут подлежать налогоплательщики, соответствующие следующим условиям: в течение пяти лет не осуществляли деятельность, не совершали экспортно-импортные операции, не имеют на праве собственности объекты обложения, не осуществляли платежи и (или) переводы денег по банковским счетам, не являлись плательщиками НДС», - пояснил глава Минфина.

А для обеспечения открытости данной процедуры, по его словам, информация о принудительной ликвидации будет заблаговременно размещаться в СМИ, а также будет проводиться работа с претензиями потенциальных кредиторов этих компаний.