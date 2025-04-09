А магазины у дома и парикмахерские не будут платить НДС
В Казахстане сократят количество специальных налоговых режимов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Специальные налоговые режимы в Казахстане сократят с действующих семи до трех. А магазины у дома, парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, не станут плательщиками НДС. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при обсуждении проекта нового Налогового кодекса в первом чтении сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Мы реформировали специальные налоговые режимы. Специальные налоговые режимы будут значительно оптимизированы. В результате их останется только три. Сейчас их семь», - сказал Жумангарин.

В частности, по его словам, будет действовать новый льготный режим для самозанятых, СНР на основе упрощенной декларации – для малого и среднего бизнеса, а также СНР для крестьянских и фермерских хозяйств.

Как подчеркнул министр, лимит дохода 600 тыс. МРП сохраняется, как и сейчас. Также снимаются ограничения по численности работников, а ставка 4% может быть снижена маслихатами в два раза.

«Правительством было предложено распространение режима только по определенным видам деятельности и главное условие – только B2C операции. При этом операции В2В могут осуществляться только в рамках спецрежима. Если налогоплательщик, работающий в общеустановленном режиме, покупает товар или услугу у “спецрежимщика”, то он не имеет право ставить себе на вычет такие расходы. Количество видов деятельности будет регулироваться правительством», - объяснил Жумангарин.

Таким образом, заключил он, магазины у дома, парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, подпадут под эти условия и не станут плательщиками НДС.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Уровень доверия казахстанцев к правительству резко снизился – опрос DEMOSCOPE
Новости
Еще в одном регионе Казахстана закончат строительство водопровода за счет возвращенных государству денег
Новости
Депутаты мажилиса предлагают значительно увеличить госпошлину за расторжение брака
Просматриваемые
Новости
Досаев заявил, что не даст разрешение на строительство ЖК в 12-м микрорайоне Алматы
Новости
В Алматы у иностранцев обнаружены SIM-боксы и тысячи SIM-карт
Новости
Казахстанцы смогут проверить количество оформленных на них SIM-карт
Новости
Ограничение на передвижение электросамокатов по тротуарам рассматривают в МВД
Новости
Полиция Алматы проверяет информацию об утечке списка людей с ВИЧ
Новости
В Алматы заменят все остановочные комплексы на новые