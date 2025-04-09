В Казахстане сократят количество специальных налоговых режимов

Специальные налоговые режимы в Казахстане сократят с действующих семи до трех. А магазины у дома, парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, не станут плательщиками НДС. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при обсуждении проекта нового Налогового кодекса в первом чтении сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Мы реформировали специальные налоговые режимы. Специальные налоговые режимы будут значительно оптимизированы. В результате их останется только три. Сейчас их семь», - сказал Жумангарин.

В частности, по его словам, будет действовать новый льготный режим для самозанятых, СНР на основе упрощенной декларации – для малого и среднего бизнеса, а также СНР для крестьянских и фермерских хозяйств.

Как подчеркнул министр, лимит дохода 600 тыс. МРП сохраняется, как и сейчас. Также снимаются ограничения по численности работников, а ставка 4% может быть снижена маслихатами в два раза.

«Правительством было предложено распространение режима только по определенным видам деятельности и главное условие – только B2C операции. При этом операции В2В могут осуществляться только в рамках спецрежима. Если налогоплательщик, работающий в общеустановленном режиме, покупает товар или услугу у “спецрежимщика”, то он не имеет право ставить себе на вычет такие расходы. Количество видов деятельности будет регулироваться правительством», - объяснил Жумангарин.

Таким образом, заключил он, магазины у дома, парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, подпадут под эти условия и не станут плательщиками НДС.