В Алматы и Астане устанавливают зарядные станции для электромобилей

В рамках создания инфраструктуры для электротранспорта у аэропорта «Нурсултан Назарбаев» и железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в Астане были установлены первые в городе электрозаправочные станции, в Алматы станция появилась в районе городского акимата, сообщает пресс-служба Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса.

«В настоящее время с министерством энергетики активно прорабатывается вопрос о создании инфраструктуры электрозаправочных станций в рамках пилотного проекта - для организации инфраструктуры для электротранспорта в Алматы и Астане до конца года будут установлены 100 быстрозарядных ЭЗС. Еще 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 мин) будут установлены по республиканской трассе Астана-Алматы. Первые столичные ЭЗС установлены на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы Жол». В Алматы новая ЭЗС установлена в центральной части города», – говорится в распространенном сообщении.

Новые электрозарядные станции могут зарядить любой электромобиль за время от 1 до 4 часов. Мощность установленных станций – 51 кВт каждая. Зарядное устройство совмещает в себе все существующие режимы зарядки переменным током. Одновременно на одной ЭЗС можно заряжать 4 электромобиля. Для безопасности предусмотрена дифференциальная защита от утечки тока, аварийное отключение напряжения, блокировка розетки тип 2 «Mennekes» во время зарядки, а так же датчики тока для автоматического отключения питания после окончания зарядки.

По данным АКАБ, в Казахстане в настоящее время насчитывается более 200 электромобилей.