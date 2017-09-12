Платные парковки Алматы оснастят камерами видеонаблюдения

На территории платных парковок в Алматы в пилотном режиме устанавливается видеонаблюдение. Круговые камеры смогут не только фиксировать происходящее, но и распознавать номера автомобилей. В ближайшее время системой видеонаблюдения будут оборудованы 4 парковочных зоны, сообщает оператор проекта платных парковок AParking на своей странице в Facebook.

«На паркингах устанавливаются видеокамеры с круговым обзором в 360 градусов, с 30-кратным оптическим увеличением, а также с пакетом «интеллектуальных» функций, которые позволят автоматически определять движение объектов, выявлять оставленные на территории предметы и распознавать номера автомобилей. Камеры наблюдения способны работать в ночное время, при полном отсутствии освещения. В ближайшее время планируется оснастить подобными камерами 4 парковки площадочного типа», – говорится в сообщении.

Между тем в AParking уточнили – нововведение не отменит работу сотрудников, фотографирующих на смартфоны номера автомобилей:

«Камеры будут контролировать паркомат и оплату. Бывают такие моменты, когда человек оплатил, но не получил чек из-за технических проблем и оплата по базе не прошла. Ему может прийти штраф, и таком случае человек не может доказать, что он оплатил парковку. Камера будет фиксировать происходящее на парковке, чтобы можно было все проверить. Наши сотрудники будут также работать и фотографировать вручную», – сообщили Vласти в компании-операторе платных парковок.

В начале лета 2016 года в Алматы запустили пилотный проект платных парковок: стоянки с паркоматами появились в районе Зеленого базара, у здания городского акимата и на площади Республики. Основная задача проекта, по словам акима Алматы Бауыржана Байбека, заключается в снижении нагрузки на улицы города. В июле 2017 года были введены в работу дополнительных участка платной парковки на отрезках улиц Желтоксан (от ул Казыбек би до Толе би) и Наурызбай батыра (от Казыбек би до Богенбай батыра). ​