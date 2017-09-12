В крупных городах России людей эвакуируют из административных зданий и школ

По данным российских СМИ в 12 городах по всей России тысячи жителей эвакуированы из учебных заведений и административных зданий. Оперативные службы обследуют здания, ищут возможные взрывные устройства, о которых сообщали анонимы, пишут Ведомости .

В Перми как минимум 5700 человек были эвакуированы из 7 школ и нескольких административных зданий. Местные СМИ пишут о 10 школах, Пермском государственном университете, здании автовокзала, железно-дорожном вокзале «Пермь-2», жилом доме и нескольких торговых центрах. Аналогичные меры были предприняты в Челябинске, Омске, Уфе, Владивостоке и Магадане после поступивших сообщений о заложенной бомбе.

«По данным магаданского отдела Росгвардии, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько школ, развлекательный центр и один из местных рынков. «В настоящее время сотрудниками силовых ведомств проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке информации о минировании ряда объектов города Магадана», - сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» сотрудник пресс-группы регионального УФСБ.

В Магадане люди были эвакуированы из кинотеатров «Нагаевский» и «Горняк», рынка «Урожай», Вечерней школы, гимназии №30, Специальной коррекционной школы, Политехнического института, школы № 29, Северо-Восточного госуниверситета и ряда других зданий», – пишет издание.

По данным «Медузы», также эвакуированы здания в Красноярске, Екатеринбурге, Ставрополе, Брянске, Рязани, Южно-Сахалинске и Новосибирске.