Там считают, что из-за беспошлинного импорта страдает российское производство
В России могут ограничить ввоз сахара из Казахстана и Беларуси
ФОТО с сайта unian.net

Россия может ограничить ввоз сахара из Казахстана и Беларуси. Как объяснил газете «Ведомости» министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем дешево продают.

«Надо, чтобы все честно платили импортную пошлину и государства компаниям ее не компенсировали, тогда все будут в одинаковых условиях», – сказал гендиректор российской сельскохозяйственной компании «Русагро» Максим Басов.

По словам министра Ткачева, из-за этих пошлин производство российского сахара якобы стало неконкурентоспособным. «Под угрозой продовольственная безопасность, независимость [страны] по сахару. Тем более мы сегодня серьезно думаем об экспорте, делаем первые шаги в этом направлении», - сказал он.

В странах ЕАЭС единая таможенно-тарифная политика, напомнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В Беларуси и России при ввозе сахара-сырца действует обычная ввозная таможенная пошлина. Нулевая же пошлина в Казахстане, Киргизии и Армении связана с отсутствием там внутреннего производства, отмечает сотрудник ЕЭК, но по такой ставке эти страны могут ввезти не больше, чем потребляет страна: всё, что сверху, облагается пошлиной единым тарифом.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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