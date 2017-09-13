В России могут ограничить ввоз сахара из Казахстана и Беларуси

Там считают, что из-за беспошлинного импорта страдает российское производство
Россия может ограничить ввоз сахара из Казахстана и Беларуси. Как объяснил газете «Ведомости» министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем дешево продают.
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