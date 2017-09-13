На 16 сентября запланирован его визит в Ташкент, на 17-е – в Ашхабад
В конце недели Назарбаев посетит Узбекистан и Туркменистан
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 сентября с государственным визитом посетит Узбекистан.

«В Ташкенте предполагается проведение встречи с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Также, в рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме», - сообщает пресс-служба Акорды.

17 сентября президент совершит рабочий визит в Ашхабад. «В рамках визита Глава государства посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде», - говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева.

В ходе двусторонней встречи между Назарбаевым и его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым президент Казахстана отмечал, что в последнее время отношения между странами активизировались. «…уже сделанная работа по открытию границ, взаимной транспортной торговле привели к тому, что торговля резко возросла между нашими странами. Новые вид продукции начали поставляться. Сегодня проходит бизнес форум огромный. Участвует 500 бизнесменов с двух стран. Как мне сказали, будет подписано 75 контрактов почти на миллиард долларов. Это впервые в нашей истории за эти годы», - говорил тогда Назарбаев.

Во время апрельского визита в Астану президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова страны подписали десять договоров.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Казахский алфавит на латинице будет состоять из 25 букв
Новости
​Тенге ослаб из-за высокого спроса со стороны банков, бизнеса и населения - Нацбанк
Новости
​Экс-председатель КНБ Нартай Дутбаев осуждён на 7,5 лет лишения свободы
Новости
Суд приговорил Жанболата Мамая к 3 годам ограничения свободы
Новости
Противники фильма «Матильда» добрались до Казахстана
Новости
В крупных городах России людей эвакуируют из административных зданий и школ