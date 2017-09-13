В конце недели Назарбаев посетит Узбекистан и Туркменистан

«В Ташкенте предполагается проведение встречи с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Также, в рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме», - сообщает пресс-служба Акорды.

17 сентября президент совершит рабочий визит в Ашхабад. «В рамках визита Глава государства посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде», - говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева.

В ходе двусторонней встречи между Назарбаевым и его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым президент Казахстана отмечал, что в последнее время отношения между странами активизировались. «…уже сделанная работа по открытию границ, взаимной транспортной торговле привели к тому, что торговля резко возросла между нашими странами. Новые вид продукции начали поставляться. Сегодня проходит бизнес форум огромный. Участвует 500 бизнесменов с двух стран. Как мне сказали, будет подписано 75 контрактов почти на миллиард долларов. Это впервые в нашей истории за эти годы», - говорил тогда Назарбаев.

Во время апрельского визита в Астану президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова страны подписали десять договоров.