Назначен новый зампред Нацбанка

«Распоряжением Главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Жанат Курманов родился в Караганде, окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова и Московский институт экономики, менеджмента и права по специальностям физик и экономист. В разные годы работал начальником управления регулирования и лицензирования, заместителем директора, директором департамента страхового надзора, заместителем директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка, был генеральным директором АО «ГНПФ», входил в состав совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», АО «Halyk Finance». Последнее место работы - председатель совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».

Фотография Курманова – сайт kapital.kz