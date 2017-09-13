Президент подписал соответствующее распоряжение
Назначен новый зампред Нацбанка
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о назначении Жаната Курманова заместителем председателя национального банка страны, сообщила в среду пресс-служба Акорды.

«Распоряжением Главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Жанат Курманов родился в Караганде, окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова и Московский институт экономики, менеджмента и права по специальностям физик и экономист. В разные годы работал начальником управления регулирования и лицензирования, заместителем директора, директором департамента страхового надзора, заместителем директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка, был генеральным директором АО «ГНПФ», входил в состав совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», АО «Halyk Finance». Последнее место работы - председатель совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».

Фотография Курманова – сайт kapital.kz

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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