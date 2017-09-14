Мир за ночь. 13-14 сентября 2017 года

Генсек ООН Антониу Гуттериш выступил на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации и призвал международное сообщество не снижать внимание в ситуации в Сирии. Также он отметил, что властям Мьянмы стоит приостановить военные действия. Администрация Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». В четверг берега Мексики достигнет новый тихоокеанский тропический шторм «Макс».

Представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что США не хранят и не перевозят оружие для сирийской оппозиции по территории Германии. Ранее в некоторых немецких СМИ появилась информация, что американские военные поставляли сирийским повстанцам оружие и боеприпасы из Восточной Европы через свою авиабазу «Рамштайн» в Германии в нарушение немецких законов. По данным издания Süddeutsche Zeitung, правительство США обучало и снабжало оружием Свободную сирийскую армию и другие ведущие борьбу с властями Сирии группировки в рамках программы ЦРУ под кодовым названием Timber Sycamore. Как написала газета, их журналистам удалось отследить цепь поставок, которая тянулась с заводов в Сербии, Боснии, Чехии и Казахстана в Турцию и Иорданию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество не снижать внимания к ситуации в Сирии. По мнению генсека, не исключена вероятность распада этой ближневосточной страны. Он считает, что в Сирии есть зоны деэскалации, в некоторых из них все еще продолжаются столкновения. Также идет борьба с терроризмом, но она ведется по разным фронтам, разными методами. «Сирия все еще требует много внимания со стороны международного сообщества, и я надеюсь, что и в Астане, и в Женеве в ближайшее время удастся достичь прогресса, который откроет путь к политическому решению, чтобы, наконец, создать условия для стабилизации страны», - заявил Гутерриш.

Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы приостановить военные операции. «Я призываю власти Мьянмы придерживаться верховенства закона и обеспечить условия для возвращения беженцев и доставки гуманитарной помощи»,— заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации.

Администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». По заявлению администрации, российская компания сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем, и использование ее антивируса может угрожать национальной безопасности США. Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, которая дает чиновникам 30 дней на выявление любого использования или присутствия российского ПО в компьютерных системах и 60 дней на разработку плана по его удалению. В тоже время компании и любые другие заинтересованные коммерческие организации могут письменно оспорить предписание. Ранее администрация Трампа запретила американским федеральным ведомствам использование продукции «Лаборатории Касперского».

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о формировании у юго-западного побережья Мексики тихоокеанского тропического шторма «Макс». По данным центра, «Макс» достигнет берегов Мексики, предположительно, в четверг. Ожидается, что он принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключают, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.

После попытки Михаила Саакашвили вернуться в Украину и получения акта о правонарушении в связи с пересечением границы, он объявил, что намерен приехать в Киев 19 сентября, в день архангела Михаила. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили на выступлении в Черновцах заявил: «Я пройду еще по нескольким городам. Потом мы переместимся в Киев. 19 сентября — это день, насколько я слышал, архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать».

На сессии Международного олимпийского комитета в Перу объявили, что летние Олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже (Франция) и Лос-Анджелесе (США) соответственно. Эти города были единственными кандидатами на проведение Олимпиады. В конце июля сообщалось, что Лос-Анджелес достиг с Международным олимпийским комитетом соглашения о проведении Игр-2028. Ранее Лос-Анджелес и Париж претендовали на проведение летней Олимпиады 2024 года.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич обвинил британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа на песню «Место, где свет». «Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип «Lift» с нашего клипа «Место, где свет» — мы его сняли с «Машиной» 11 сентября 2001 года», - написал он. Клип Radiohead на песню «Lift» был опубликован на официальном канале группы на YouTube 12 сентября.