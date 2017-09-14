С 2022 года с первого класса начнется преподавание на латинице — президент

Назарбаев пообещал, что к этому будут подходить «очень вдумчиво и постепенно»
Тамара Вааль, Астана
Глава государства на пресс-конференции для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации заявил, что тем, кто пользуется кириллицей, волноваться не стоит — она продолжит играть свою роль
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