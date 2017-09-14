С 2022 года с первого класса начнется преподавание на латинице — президент

Глава государства на пресс-конференции для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации заявил, что тем, кто пользуется кириллицей, волноваться не стоит — она продолжит играть свою роль

«Те, кто пользуется кириллицей, говорит на русском языке, могут не волноваться. Нам надо готовить преподавателей. По моим данным, с 2022 года с первого класса начнется преподавание на латинице. И дети начнут учить. Я думаю, это быстро произойдет. Потому что все дети сегодня учат английский, а там латиница».

Нурсултан Назарбаев отметил, что этот переход с кириллицы на латиницу «важнейшее мероприятие для всего государства и здесь наскоком, нахрапом нельзя. Мы будем очень вдумчиво подходить и постепенно. Наши учёные по моему поручению долго работали над этим, всю историю посмотрели. Я предложил обсудить в парламенте. Парламент обсудил, все высказали свои замечания. Когда будет консенсус - учёные, языковеды, историки придут к одному согласию, и я тогда объявлю о новом алфавите. И это не означает, что завтра этот алфавит начнет работу. Кириллица свою роль продолжит играть».