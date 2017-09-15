Мир за ночь. 14-15 сентября 2017 года

КНДР осуществила очередной пуск ракеты, которая упала в 2 тыс километрах от японского Хоккайдо, США в 2017 году планирут осуществить поставки своего оружия за рубеж на рекордные $79,5 млрд, директор «Лаборатории Касперского» даст показания в американском Конгрессе, заместитель помощника госсекретаря США на следующей неделе посетить Мьянму для обсуждения ситуации вокруг рохинджа.

Японский телеканал NHK предупредил в пятницу о пуске в КНДР новой ракеты и призвал жителей ряда северо-восточных префектур направиться в укрытия. Выпущенная утром в пятницу ракета, перелетев через территорию Японии, упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суга. Он же заявил, что северокорейская ракета не причинила ущерба воздушным и морским судам. «Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты», — сказал генсекретарь. Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров, сообщили военные Южной Кореи. В ответ на испытание в КНДР военные Южной Кореи провели пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2» в сторону Японского моря. Консультации Совета безопасности ООН в связи с последним пуском КНДР состоятся в пятницу в 15.00. Встреча состоится по инициативе США, Японии и Южной Кореи. Консультации пройдут в закрытом формате. Правительство Южной Кореи осудило новое ракетное испытание в КНДР, расценив его как вызов миру и безопасности во всем мире, говорится в заявлении южнокорейского МИД.

Госдепартамент США выдал разрешения в 2017 финансовом году на поставки оружия в зарубежные страны на рекордную сумму - $79,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на американский военный еженедельник Defense News. Речь в данном случае идет о сделках, которые лишь получили одобрение внешнеполитического ведомства, а не Конгресса, который ставит последнюю точку в продолжительном процессе согласований. «Эти данные свидетельствуют об интересе наших партнеров к качеству продукции и услуг, которые мы предлагаем, - приводит еженедельник слова представителя Управления военного сотрудничества капитана третьего ранга Патрика Эванса. - Если сравнить уровни продаж за последние три года, то можно заметить тенденцию нарастания объема поставок». Среди стран-заказчиков - Катар, Кувейт, Канада, Румыния, Саудовская Аравия. Только на страны Ближнего Востока приходится 27 контрактов на общую сумму $52 млрд. Defense News отмечает, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента УВС договорилось о сделках на сумму $28,7 млрд.

У Совета Федерации России есть факты, подтверждающие вмешательство иностранных государств, в первую очередь США, в ход региональных выборов 10 сентября, сообщает РБК со ссылкой на членов палаты. Подтверждение фактов вмешательства получены от экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), рассказал Олег Морозов. Вмешательство иностранных государств в местные выборы якобы заключалось в том, что они переводили деньги в российские фонды, занимающиеся выборами, чтобы поддержать определенного кандидата в главы региона. Средства переводились через территорию страны-союзницы России в Таможенном союзе ЕАЭС. «США являются самым мощным центром, откуда исходит такого рода активность, как правило, из Вашингтона», — отметил сенатор Андрей Климов. Он же уточнил, что деньги в Россию передаются «и в наличных, и в денежных суррогатах, и в криптовалюте», но страну, через которую идут транши, не назвал. По словам источника РБК в комиссии, Росфинмониторинг подтвердил Климову пересылку «американских долларов» в российские политтехнологические организации через Казахстан.

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский согласился дать показания в Конгрессе США по поводу продукции компании, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Reuters. В письме агентству Касперский заявил, что для участия в слушаниях комитета по науке, космосу и технологиям, которое намечено на 27 сентября, ему необходимо получить визу по ускоренной процедуре. «Я ценю и принимаю приглашение дать показания комитету... и если я смогу получить визу в ускоренном порядке, я с нетерпением жду публичного обсуждения обвинений в адрес моей компании и ее продуктов», — говорится в электронном письме Касперского. 13 сентября Вашингтон запретил федеральным госструктурам в США использовать программы «Лаборатории Касперского». Их сочли небезопасными из-за предполагаемых связей главы компании с российскими спецслужбами. «Лаборатория Касперского» заявила о готовности доказать, что эти обвинения не имеют оснований. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с запретом продуктов компании, заявила, что решение властей США в отношении компании — недобросовестная конкуренция.

Заместитель помощника госсекретаря США Патрик Мерфи на следующей неделе посетит Мьянму, где обсудит положение народности рохинджа, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. «Он встретится c официальными лицами Мьянмы. Среди прочих вещей он будет убеждать их обеспечить дополнительный гуманитарный доступ, доступ журналистов. Он также будет выражать обеспокоенность положением рохинджа», — сказала Науэрт. Она подтвердила, что посол США в Мьянме сейчас находится в Вашингтоне, но уточнила, что он не был официально отозван для консультаций — эта мера применяется в дипломатических отношениях, чтобы продемонстрировать активное неодобрение действий другой страны. В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья). Политики в ряде стран заявляют, что эти события могут привести к тяжелым последствиям для рохинджа. Уже 400 тысяч человек оказались в результате этих событий беженцами на территории сопредельной с Мьянмой Бангладеш.