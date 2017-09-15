Начальник штаба части, военнослужащие которой погибли под лавиной, получил условный срок

Военным судом Шымкентского гарнизона рассмотрено уголовное дело по обвинению начальника штаба воинской части 91678 по обвинению в халатном отношении к службе, повлекшее смерть 7 военнослужащих под лавиной 17 февраля 2017 года в Жамбылской области, сообщает в пятницу пресс-служба Военного суда республики.

«Как установлено в суде, в соответствии с телеграммой РгК «Юг» от 26.01.2017 года, командиром войсковой части 91678 «Б» 10.02.2017 года издан приказ о подготовке личного состава горно-егерской роты к Международным соревнованиям Эльбрусское кольцо-2017 по горной подготовки. Контроль за исполнение данного приказа возложен на начальника штаба подсудимого «Ш». Согласно приказа командира данной части от 15.02.2017 года «Ш» исполнял обязанности командира части с 16 по 18 февраля 2017 года», - говорится в пресс-релизе.

«Будучи временно исполняющим обязанности командира войсковой части «Ш» 17 февраля 2017 года в нарушение требований уставов, приказов, правил и наставлений, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий, проигнорировав штормовое предупреждение о стихийных гидрометеорологических явлениях №13 от 16.02.2017 г. о возможных формированиях тало-дождевых паводков, склонового стока в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, не отменяя занятия по горной подготовке, дал разрешение на выезд за пределы воинской части служебной автомашины КамАЗ c 21 военнослужащим и 2 служащими ВС РК для следования на занятия по горной подготовке в ущелье Коксай Жуалинского района Жамбылской области», - сообщает пресс-служба.

Напомним, 17 февраля примерно в 12.30 с восточного склона ущелья «Коксай» произошел сход снежной лавины, в результате чего под снежной массой оказались 15 военнослужащих и 2 служащих ВС РК войсковой части 91678, которые были извлечены из-под снежной массы в ходе спасательной операции лишь спустя 5 часов после происшествия. 7 военнослужащих погибли, 8 военнослужащих и 2 служащих ВС РК получили травмы различной степени тяжести.

«Приговором военного суда Шымкентского гаризона от 14 сентября 2017 года подсудимый «Ш» признан виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 453 частью 2 УК Республики Казахстан и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. С применением ст. 63 УК Республики Казахстан назначеное наказание в виде лишения свободы осужденному «Ш» считать условным на весь назначенный срок лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщает Военный суд.