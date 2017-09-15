Он признан судом виновным в халатности
Начальник штаба части, военнослужащие которой погибли под лавиной, получил условный срок
Фото Жанары Каримовой

Военным судом Шымкентского гарнизона рассмотрено уголовное дело по обвинению начальника штаба воинской части 91678 по обвинению в халатном отношении к службе, повлекшее смерть 7 военнослужащих под лавиной 17 февраля 2017 года в Жамбылской области, сообщает в пятницу пресс-служба Военного суда республики.

«Как установлено в суде, в соответствии с телеграммой РгК «Юг» от 26.01.2017 года, командиром войсковой части 91678 «Б» 10.02.2017 года издан приказ о подготовке личного состава горно-егерской роты к Международным соревнованиям Эльбрусское кольцо-2017 по горной подготовки. Контроль за исполнение данного приказа возложен на начальника штаба подсудимого «Ш». Согласно приказа командира данной части от 15.02.2017 года «Ш» исполнял обязанности командира части с 16 по 18 февраля 2017 года», - говорится в пресс-релизе.

«Будучи временно исполняющим обязанности командира войсковой части «Ш» 17 февраля 2017 года в нарушение требований уставов, приказов, правил и наставлений, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий, проигнорировав штормовое предупреждение о стихийных гидрометеорологических явлениях №13 от 16.02.2017 г. о возможных формированиях тало-дождевых паводков, склонового стока в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, не отменяя занятия по горной подготовке, дал разрешение на выезд за пределы воинской части служебной автомашины КамАЗ c 21 военнослужащим и 2 служащими ВС РК для следования на занятия по горной подготовке в ущелье Коксай Жуалинского района Жамбылской области», - сообщает пресс-служба.

Напомним, 17 февраля примерно в 12.30 с восточного склона ущелья «Коксай» произошел сход снежной лавины, в результате чего под снежной массой оказались 15 военнослужащих и 2 служащих ВС РК войсковой части 91678, которые были извлечены из-под снежной массы в ходе спасательной операции лишь спустя 5 часов после происшествия. 7 военнослужащих погибли, 8 военнослужащих и 2 служащих ВС РК получили травмы различной степени тяжести.

«Приговором военного суда Шымкентского гаризона от 14 сентября 2017 года подсудимый «Ш» признан виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 453 частью 2 УК Республики Казахстан и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. С применением ст. 63 УК Республики Казахстан назначеное наказание в виде лишения свободы осужденному «Ш» считать условным на весь назначенный срок лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщает Военный суд.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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