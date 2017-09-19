Курс нацвалюты продолжает слабеть после роста в конце прошлой недели
​Тенге держится на уровне 341 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 340,76 тенге, показав рост на 0,75 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $124,45 млн., показав рост на $75,2 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $55,38 за баррель. Как пишет Reuters, котировки незначительно подешевели на вечерних торгах понедельника, но продолжают торговаться вблизи многомесячных максимумов за счёт сокращения числа буровых установок и роста спроса на нефть со стороны НПЗ в США.

В ходе утренних торгов поддержку котировкам оказала статистика нефтесервисной компании Baker Hughes. По её данным, число буровых установок в США за неделю сократилось на семь штук до 749.

Вместе с этим, переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счёт превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, сообщило Международное энергетическое агентство.

Ранее нефтеэкспортная группа ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2017 году до 96,77 миллиона баррелей в сутки с 96,49 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидания на 2018 год также были пересмотрены. По оценкам ОПЕК, спрос вырастет на 1,35 миллиона баррелей до 98,12 миллионов баррелей в сутки.

В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что предложит странам ОПЕК 22 сентября заключить соглашение об ограничении экспорта, а не добычи нефти. Как писал The Wall Street Journal, саудовские власти обратили внимание на то, что сокращение добычи не сильно влияет на снижение экспорта нефти. Такое несоответствие снижает эффективность соглашения ОПЕК по ограничению добычи, заключенное странами в ноябре 2016 года. Устранение избытка предложения нефти, по мнению Эр-Рияда, приведет к росту цен на нефть.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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