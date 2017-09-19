Астана, Алматы, Шымкент и Актобе должны стать примерами «умных городов» для всех – Сагинтаев

Четыре ведущих города страны – Астана, Алматы, Шымкент и Актобе должны стать примерами smart city для всего Казахстана. Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министерству информации и коммуникаций формировать типовую концепцию «умных городов», применимую ко всем областным центрам.

«Проекты smart city Астана, Алматы, Шымкент, Актобе должны стать примерами для других городов. Министерству информации и коммуникаций Казахстана (необходимо - V) сформировать типовую концепцию «умных городов», применимую для всех областных центров», - поручил Сагинтаев.

Кроме того, подчеркнул он, необходимо по мероприятиям, финансируемым из республиканского бюджета, рассчитать эффект и возврат инвестиций, включая деятельность ПИТ «Алатау» и международного IT-технопарка. В этой связи премьер поручил министерству информации и коммуникаций совместно с министерством национальной экономики и акиматами по каждому мероприятию госпрограммы «в двухнедельный срок предоставить социально-экономический эффект от программы и ее влияние на рост ВВП».

«Одной из важных задач, поставленных главой государства, - продолжил глава кабинета министров, - является развитие человеческого капитала. Мы должны пересмотреть существующую систему образования и перейти к непрерывному обучению, в этой связи поручаю министерству образования и науки в двухнедельный срок внести конкретные предложения».

Также министерствам образования и науки, информации и коммуникаций, по инвестициям и развитию «в двухнедельный срок внести предложения по созданию и развитию центров компетенции на базе научно-исследовательских институтов вузов, инновационных кластеров, таких как ПИТ «Алатау», Назарбаев Университет».

«Министерствам информации и коммуникаций, национальной экономики и образования и науки внести предложения по изменениям в законодательство для стимулирования использования новых технологий, разработке инновационных решений в НИОКР, развитию стартап-среды и по организации форсайта цифровой экономики», - продолжил раздавать поручения премьер.

Он также напомнил, что на прошлой неделе в рамках презентации госпрограммы «Цифровой Казахстан», глава государства подчеркнул необходимость совместной работы в сфере цифровизации с Россией и Беларусью. В этой связи министерству информации и коммуникаций необходимо «внести соответствующие предложение до 1 октября».

«До конца ноября мы должны завершить доработанный вариант «Цифровой Казахстан», и уже вынести на заседание правительства. Ответственный - Аскар Куанышевич (Жумагалиев – вице-премьер – V), - заключил Сагинтаев.