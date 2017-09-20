Главу преступной группы из Казахстана задержали в России

Криминального авторитета из Южного Казахстана Рафаэля Бикбаева, подозреваемого в рейдерстве и наркоторговле, задержали в Московской области, сообщает в среду Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

Информагентство сообщает, что полиция Южно-Казахстанской области с октября 2016 года проводила разработку преступной группы под руководством Рафаэля Бикбаева, ранее неоднократно судимого за незаконный оборот наркотиков.

«Возглавляемая Бикбаевым организованная преступная группа занималась вымогательством и рейдерством на территории Южно-Казахстанской области. В марте этого года сотрудниками полиции был установлен потерпевший гражданин Южной Кореи, который в 2014 году построил фабрику по переработке сырья и осуществлял предпринимательскую деятельность. Преступная группа Бикбаева путем угроз, вымогательства и шантажа переписала фабрику на одного из своих участников», — рассказали в МВД.

В конце июня оперативники в Шымкенте задержали девятерых участников преступной группы, которые дали признательные показания и свидетельствовали в отношении Бикбаева по факту незаконного захвата фабрики гражданина Кореи. Второго августа Бикбаев объявлен в межгосударственный розыск.

Установлена причастность Бикбаева и к другим преступлениям, как неоднократное вымогательство с применением насилия и группой лиц, хулиганство, совершенное преступной группой.

«16 сентября сотрудниками МВД Казахстана и России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий Рафаэль Бикбаев задержан в Раменском районе Московской области с поддельным паспортом гражданина Кыргызской Республики», — проинформировали в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан.