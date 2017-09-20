Кыргызстан недоволен встречей Назарбаева с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым

Временный Поверенный в делах Республики Казахстан был вызван в министерство иностранных дел Кыргызской Республики в связи с прошедшей 19 сентября встречей Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызстана. Казахстанской стороне была вручена нота протеста, сообщает в среду пресс-служба МИДа Кыргызстана.

«Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики. Таким образом, кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики», - сказано в ноте.

Напомним, во вторник в Алматы Нурсултан Назарбаев провел встречу с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. Выборы в соседней стране пройдут 15 октября 2017 года. За пост президента, согласно данным избирательной комиссии поборются 13 человек.