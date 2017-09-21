Китайские инвесторы предложили производить криптовалюту в Павлодарской области

Китайские предприниматели предложили производить в Павлодарской области криптовалюту. С соответствующим предложением к акиму региона Булату Бакауову, находящемуся в КНР с рабочей поездкой, обратились представители компании «Мауе». Как сообщается на сайте акима Павлодарской области, «на встрече с Бакауовым иностранные инвесторы отметили низкую стоимость электроэнергии, производимой в Павлодарской области, ее цена в 6 раз ниже, чем в Китае. Между тем, для добычи криптовалюты необходимо очень много электроэнергии».

«Для создания майнингового хаба у нас есть дата-центр, — сказал представитель компании «Мауе» Дван Джу Ни. – Ежегодное потребление электроэнергии хаба составляет более 300 миллионов кВатт в час».

Булат Бакауов, как сообщила пресс-служба акима, ответил, что «техническая возможность поставить нужный объём электроэнергии есть».

«Но, по словам главы региона, нужно изучить вопрос всесторонне с учётом казахстанского законодательства, потому как производство криптовалюты для Казахстана достаточно новое явление», - добавили в пресс-службе.

Разного рода идеи и предложения по поводу криптовалюты стали звучать в Казахстане все чаще. На высоком уровне первым эту тему поднял президент Назарбаев. Затем, в конце августа министр финансов Бахыт Султанов заявил, что его ведомство изучает мировой опыт внедрения криптовалют. «В экспертных кругах много различных мнений относительно развития криптовалют. Есть мнение о том, что это наиболее надежная система обмена. С другой стороны, есть мнение, что таким образом, поскольку она не регулируется, здесь могут возникать условия для надувания определенных пузырей», - говорил Султанов. Накануне глава МФЦА Кайрат Келимбетов предположил, что на базе инфраструктуры ЭКСПО-2017 могла бы появиться криптодолина.