​Галим Хусаинов стал новым главой Банка ЦентрКредит

Галим Хусаинов избран новым председателем правления Банка ЦентрКредит. На этом посту он сменил Владислава Ли, который занимал его с 1998 года. Бывший глава банка сосредоточится на работе банка с государственными органами и Национальным банком, сообщает в пятницу пресс-служба финансового института.

Владислав Ли принял решение завершить свою деятельность, в связи с чем совет директоров избрал новым председателем банка Галима Хусаинова. С мая этого года он занимал должность управляющего директора – члена правления банка. К своим обязанностям на новом посту Хусаинов приступит с 23 сентября 2017 года.

Ли, в свою очередь, сконцентрируется на вопросах сотрудничества БЦК с государственными органами и Национальным банком, а также на вопросах мониторинга исполнения стратегии развития банка, координации службы комплаенс и внутреннего аудита. Кроме того он продолжит принимать активное участие в работе комитетов при совете директоров банка и налаживать диалог с ключевыми клиентами банка.

«За минувшие полгода Галим смог вникнуть во все ключевые и приоритетные вопросы в банке, и у него сложилось ясное представление о необходимых шагах по реализации стратегии развития БЦК. Его лидерские качества, смелость и взвешенность в принятии решений, умение правильно прогнозировать тенденции, а также реноме порядочного и благочестивого гражданина позволяют мне с уверенностью рекомендовать его в качестве кандидата на позицию председателя правления БЦК», - прокомментировал назначение председатель совета директоров банка Бахытбек Байсеитов.

Галим Хусаинов – выпускник экономического факультета Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Имеет степень MBA, завершает обучение по программе ACCA. Хусаинов начал трудовую деятельность в ООО «Омск-Полимер». Позже, в 2009 году, стал заместителем генерального директора по экономике и финансам АО СП «Заречное». С 2011 года по настоящее время работал в команде председателя совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова.

60-летний Владислав Ли – выпускник Алма-Атинского института народного хозяйства и Международной академии бизнеса. Свою карьеру он начал в 1982 году с должности старшего экономиста ПЭУ республиканской конторы Госбанка. В 1989 стал заместителем, затем первым заместителем председателя КЦАБ «Центрбанк». В 1995 году возглавил правление Казахского акционерного банка кредитования социального развития. В 1997 год стал первым заместителем предправления ЗАО «Жилстройбанк». В июне 1998 году возглавил правление Банка ЦентрКредит.