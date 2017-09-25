Им стал Бауржан Бекешев
Назначен вице-министр национальной экономики
Фото рrimeminister.kz

В понедельник постановлением правительства Казахстана Бауржан Бекешев назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает сайт премьер-министра.

56 летний Бауржан Бекешев окончил Карагандинский политехнический институт и Карагандинский государственный университет имени Букетова.

С 1986 по 1997 год работал инженер-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов завода по ремонту горношахтного оборудования ПО «Карагандауголь». После чего около 10 лет работал в ГУ «департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».

В 2008–2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики. С 2014 года и по настоящее время работал директором департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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