Назначен вице-министр национальной экономики

56 летний Бауржан Бекешев окончил Карагандинский политехнический институт и Карагандинский государственный университет имени Букетова.

С 1986 по 1997 год работал инженер-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов завода по ремонту горношахтного оборудования ПО «Карагандауголь». После чего около 10 лет работал в ГУ «департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».

В 2008–2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики. С 2014 года и по настоящее время работал директором департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве.