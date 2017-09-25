Утвержден новый предельный тариф для аэропорта Алматы

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана по результатам рассмотрения заявки АО «Международный аэропорт Алматы» утвердил предельные уровни тарифов на регулируемые услуги по обеспечению авиационной безопасности на 2017-2021 годы, с вводом в действие с 1 ноября 2017 года, сообщает Казинформ .

«Повышение тарифов на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности составило для внутренних воздушных линий (регулярные) - 36,7%, для внутренних воздушных линий (нерегулярные) - 21,9%, вместо заявленных предприятием 145,7% и 131,8%, соответственно», - говорится в сообщении пресс-службы.

Тарифы АО «Международный аэропорт Алматы» по обеспечению авиационной безопасности не пересматривались с 2010 года. Основная причина изменения тарифов – реализация инвестиционной программы по перевооружению современным досмотровым оборудованием. А также увеличение затрат на оплату труда производственного персонала в связи с ростом численности персонала и индексацией среднемесячной заработной платы и производственных расходов.

Инвестиционная программа АО «Международный аэропорт Алматы» предусматривает приобретение двух проекционных рентген телевизионных установок, портативных и настольных анализаторов взрывчатых и наркотических веществ, портативного (ручного) анализатора химических, боевых отравляющих веществ и токсичных промышленных веществ, стационарных арочных металл детекторов, ручных метталодетекторов, авто заградителей и автомобилей высокой проходимости.

«В структуре стоимости рейса затраты на обеспечение авиационной безопасности занимают около 0,1-0,3%. Утвержденные тарифы окажут незначительное влияние на стоимость авиабилетов», - уточняется в сообщении.