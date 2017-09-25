Глава ЦИК Кыргызстана назвала недопустимой встречу Назарбаева с Бабановым

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана даст свою оценку факту встречи кандидата в президенты Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также глава ЦИК Кыргызстана дала свою оценку произошедшему, сообщает Азаттык .

По словам председателя ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой, статья 28 Закона «О выборах» запрещает кандидатам использовать в агитации фотографии иностранных политических деятелей, но рабочая группа ЦИК считает, что нарушений в этом случае нет, так как информацию о встрече распространила пресс-служба главы Казахстана Нурсултана Назарбаев.

Официальное решение, как отмечает Шайлдабекова, будет приниматься на заседании ЦИК.

«Мне кажется, это недопустимо. Я думаю, это безответственно - прятаться за пункты, подпункты, которые позволяют избежать ответственности. Я считаю, что в этом плане нарушение имеет место быть…Люди, которые претендуют на высшие посты, должны являть собою пример моральной чистоты и ответственности», - заключила Шайлдабекова.

19 сентября в Алматы Нурсултан Назарбаев провел встречу с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. На следующий день казахстанской стороне была вручена нота протеста. МИД Кыргызстана расценил это как попытку повлиять на выбор кыргызского народа.

Позже Казахстан вручил ответную ноту протеста МИД Кыргызстана — казахстанская сторона выразила «крайнее удивление реакцией министерства иностранных дел Кыргызской Республики».

«Встречи главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации. Так, 14 августа т.г. в г. Астана глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Кыргызской Республики, экс-премьер-министром С. Жээнбековым», - говорится в сообщении пресс-службы МИДа Казахстана.

В МИДе также выразили «недоумение недоумение некорректной интерпретацией министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний главы государства».

В предвыборном штабе Омурбека Бабанова в ответ на запрос Vласти прокомментировали встречу президента Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана. В сообщении штаба Бабанова говорится, что эта встреча явилась подтверждением того, что руководство Казахстана «ценит и уважает» Омурбека Бабанова.