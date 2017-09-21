«Руководство Казахстана ценит и уважает Омурбека Бабанова, как ведущего кыргызского политика» - штаб Бабанова

В предвыборном штабе Омурбека Бабанова в ответ на запрос Vласти прокомментировали встречу президента Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана. МИД Кыргызской Республики посчитал ее вмешательством во внутреннюю политику страны и попыткой повлиять на выборы. В сообщении штаба Бабанова говорится, что эта встреча явилась подтверждением того, что руководство Казахстана «ценит и уважает» Омурбека Бабанова.

«Встреча Омурбека Бабанова и Нурсултана Назарбаева в сентябре этого года является подтверждением того, что руководство Казахстана ценит и уважает Омурбека Бабанова как авторитетного человека и ведущего кыргызского политика», - говорится в тексте ответа.

При этом, в сообщении отмечается, что политики «давно знакомы»:

«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Омурбек Бабанов давно знакомы и имеют тесные профессиональные отношения. Еще в 2012 году, когда Бабанов занимал должность премьер-министра, он встречался с Назарбаевым для обсуждения широкого круга вопросов сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном. В частности, именно благодаря этой встрече была достигнута договоренность о том, что граждане Кыргызстана после въезда на территорию Казахстана после регистрации смогут пребывать в стране 90 дней. Прежде этот срок был ограничен 30 днями».

В сообщении приводятся аргументы следующего порядка: «На сегодняшний день Омурбек Бабанов является одним из ведущих политиков Кыргызстана, руководителем одной из крупнейших фракций в парламенте «Республика Ата-Журт», а также безусловным лидером предвыборной гонки в Кыргызстане».

Кроме того, в предвыборном штабе отмечают «тесные исторические и экономические связи» двух стран: «Развитие двусторонних отношений между нашими странами даст новый толчок для развития Кыргызстана: новых экономических проектов, притока инвестиций, сотрудничества в сфере безопасности, улучшения жизни людей. Поэтому очевидно, что данная встреча была направлена на укрепление двусторонних связей между странами – соседями и соответствует международной практике».

Накануне МИД соседней республики направил ноту протеста казахстанскому внешнеполитическому ведомству.

«Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики. Таким образом, кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики», - сказано в ноте.

Вчера же Казахстан вручил ответную ноту протеста МИД Кыргызстана

«...Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября т.г. в г. Алматы встречу Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева с одним из кандидатов в Президенты Кыргызской Республики. Встречи Главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации. Так, 14 августа т.г. в г. Астана Глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в Президенты Кыргызской Республики, экс-Премьер-Министром С. Жээнбековым», - говорится в сообщении пресс-службы МИДа Казахстана», - значилось в дипломатическом документе.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым во вторник в Алматы.

«Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны – это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ», - процитировала тогда Нурсултана Назарбаева пресс-служба Акорды.

Выборы в соседней стране пройдут 15 октября 2017 года. За пост президента, согласно данным избирательной комиссии поборются 13 человек.

Бабанов занимал пост премьер-министра Кыргызстана с 23 декабря 2011 года по 1 сентября 2012, также исполнял обязанности премьер-министра в период с сентября по ноябрь 2011 и в декабре 2011 года. До прихода во власть занимался бизнесом.