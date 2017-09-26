В Алматы подвели итоги соцпроекта Internet4U

Международная школа журналистики MediaNet презентовала промежуточные итоги социального проекта Internet4U, реализуемого при поддержке компании «Шеврон». За время реализации проекта, обучение компьютерной предпринимательской грамотности прошли 4 810 человек, из которых 75% – женщины.

«Данный проект помогает сократить цифровое неравенство среди казахстанцев, способствует улучшению социально-экономических показателей населения, повышает уровень цифровой грамотности населения и в целом уровень конкурентоспособности страны. За 2 года мы сумели накопить опыт в преподавании и организации и готовы поделиться им. Наша методика может быть полезной как для государства, так и для любых других инициатив, готовых внести свой вклад в развитие цифровизации страны и грамотности населения», – рассказал руководитель проекта Internet4U Адиль Джалилов.

Средний возраст участников программы составил 47 лет . Взрослое население, старше 45 лет – одна из частей целевой аудитории проекта. Также в целевую аудиторию Internet4U входят люди с невостребованными профессиями; молодежь, имеющая проблемы с трудоустройством, матери-одиночки, преподаватели и медработники, представители малого бизнеса. Проект обучает не только тому, как работать на компьютере и пользоваться интернетом, но и обучает финансовой грамотности.

Одной из участниц проекта стала Гульзара Кусманова, она – предприниматель, год назад открыла детский сад при поддержке государства в дачном массиве «Жомарт» Илийского района Алматинской области. Принять участие в программе повышения компьютерной и финансовой грамотности ей предложила подруга:

«Преподаватель сказала принести нам пустые флешки на занятия, так вот, мы даже не знали, как их открыть. Мы не знали, как сделать ЭЦП, как пользоваться электронной подписью. Наставники учили нас тому, как работать на компьютере. Это полезно для моего дела, в том числе – я не знала о том, как готовить отчеты в налоговую. Я сама открыла ТОО, собирала все документы, обращалась в налоговую. В октябре моему бизнесу будет год», – рассказывает Гульзара Кусманова.

В будущем она хочет продолжить изучение возможностей компьютера и мобильных устройств.

Социально-образовательный проект Internet4U запущен в 2015 году, с того момента обучение прошли более 4500 казахстанцев из Алматы, Атырау и Астаны. Среди них 1300 сотрудников государственных школ, медицинских и социальных учреждений.

«В основе методики Internet4U лежит опыт схожего проекта, реализованного в Германии, где молодые волонтеры обучали пожилых пользоваться компьютером и интернетом. Преподаватели-волотеры в Internet4U также молодые люди, в основном студенты. Обучение построено вокруг практики – слушателей учат преодолевать страх перед техникой, понимать принципы работы программ, компьютера и интернетом», – отмечают авторы проекта.