В Алматы местами отключат воду и закроют несколько улиц

В Алматы с 27 сентября начнут чистить реку Есентай. На участке, где будут проводиться ремонтно-очистительные работы, воду отключат на две недели, сообщила пресс-служба городского акимата.

«С 27 сентября 2017 г. будут проводиться ремонтно-восстановительные работы по очистке реки Есентай от пр. АльФараби до ул. Сатпаева . В этой связи русла реки Есентай перенаправлены в тюбинг, подача воды будет приостановлена на две недели на время работ», - сообщили в акимате.

В этом году на благоустройство Алматы из городского бюджета выделили 19,7 млрд тенге.

Что касается дорог, которые перекроют с 30 сентября по 1 октября, то эта мера связана с велогонкой «Тур Алматы». Перекроют следующие улицы, согласно данным, опубликованным на сайте акимата Алматы:

Этап первый (30 сентября 2017 года): 9:00 – 10:40 - городской круг (по ул. Толе би до ул. Фурманова, вверх по ул. Фурманова до ул. Сатпаева, по ул. Сатпаева до ул. Байзакова, вниз по ул. Байзакова до ул. Абая, по ул. Абая до ул. Желтоксан, вниз по ул. Желтоксан до ул. Толе би); 10:40 – 11:00 - ВОАД – Индустриальная зона (проезд по ул. Толе би до ВОАД, по ВОАД и аль-Фараби до Индустриальной зоны; 11:00 – 14:30 - Индустриальная зона; 13:30 – 14:30 - Возвращение к «Алматы Арене» по ул. Момышулы и финиш на внутренней территории «Алматы Арены».

Этап второй (1 октября 2017 года): 09:45 – 10:05 - Талгарский тракт до момента старта гонки от «Халык Арены»; 10:00 – 14:00 - Круги по ВОАД - парк первого президента; 12:40 – 14:40 - Вверх по ул. Достык к финишу на ВСК «Медео».