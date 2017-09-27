Отключение воды связано с очищением реки Есентай, перекрытие дорог – с велогонкой
В Алматы местами отключат воду и закроют несколько улиц
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Алматы с 27 сентября начнут чистить реку Есентай. На участке, где будут проводиться ремонтно-очистительные работы, воду отключат на две недели, сообщила пресс-служба городского акимата.

«С 27 сентября 2017 г. будут проводиться ремонтно-восстановительные работы по очистке реки Есентай от пр. АльФараби до ул. Сатпаева . В этой связи русла реки Есентай перенаправлены в тюбинг, подача воды будет приостановлена на две недели на время работ», - сообщили в акимате.

В этом году на благоустройство Алматы из городского бюджета выделили 19,7 млрд тенге.

Что касается дорог, которые перекроют с 30 сентября по 1 октября, то эта мера связана с велогонкой «Тур Алматы». Перекроют следующие улицы, согласно данным, опубликованным на сайте акимата Алматы:

Этап первый (30 сентября 2017 года): 9:00 – 10:40 - городской круг (по ул. Толе би до ул. Фурманова, вверх по ул. Фурманова до ул. Сатпаева, по ул. Сатпаева до ул. Байзакова, вниз по ул. Байзакова до ул. Абая, по ул. Абая до ул. Желтоксан, вниз по ул. Желтоксан до ул. Толе би); 10:40 – 11:00 - ВОАД – Индустриальная зона (проезд по ул. Толе би до ВОАД, по ВОАД и аль-Фараби до Индустриальной зоны; 11:00 – 14:30 - Индустриальная зона; 13:30 – 14:30 - Возвращение к «Алматы Арене» по ул. Момышулы и финиш на внутренней территории «Алматы Арены».

Этап второй (1 октября 2017 года): 09:45 – 10:05 - Талгарский тракт до момента старта гонки от «Халык Арены»; 10:00 – 14:00 - Круги по ВОАД - парк первого президента; 12:40 – 14:40 - Вверх по ул. Достык к финишу на ВСК «Медео».

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Обидно, когда начинают хамить: Божко прокомментировал свои высказывания о сельской молодёжи​
Новости
Избран новый председатель совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Новости
Государство больше не будет заниматься определением граждан, нуждающихся в социальных услугах
Новости
Отменен пограничный контроль в поездах на казахско-российской границе
Новости
Кыргызстан недоволен встречей Назарбаева с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым
Новости
Казахстан вручил ответную ноту протеста МИД Кыргызстана