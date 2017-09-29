Казахстан поддерживает принятие новых правил ВТО, касающихся сферы услуг

Казахстан поддерживает принятие новых правил ВТО о совершенствовании разрешительной системы в сфере услуг, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«Обсуждаемый документ включает как вопросы, связанные с лицензиями, квалификационными требованиями, техническими стандартами в сфере услуг, так и вопросы электронного документооборота и эффективного администрирования разрешений для деятельности по оказанию услуг. Ожидается, что указанные Правила будут приняты в ходе XI Министерской конференции ВТО, которая состоится 10-13 декабря 2017 года в Буэнос-Айресе», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Казахстан принимает активное участие в процессе разработки Правил внутреннего регулирования торговли услугами Всемирной торговой организации (ВТО)».

«Мандат Организации на выработку таких правил предусмотрен Генеральным соглашением ВТО по торговле услугами, в частности, положением о выработке правил, направленных на совершенствование разрешительной системы», - пояснили в МИДе.

В ведомстве также добавили, что учитывая, «что в рамках членства в ВТО и Евразийском экономическом союзе Казахстан принял обязательства об обеспечении прозрачности и предсказуемости лицензионных требований и процедур для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проект Правил ВТО полностью отвечает национальным экономическим интересам страны».

В МИДе также считают, что принятие правил внутреннего регулирования торговли услугами ВТО будет способствовать устранению административных барьеров, упрощению разрешительных процедур и эффективному оказанию электронных государственных услуг для создания и ведения бизнеса поставщиками услуг на рынке Казахстана.