Антитеррористические штабы на Каспии создадут в Казахстане

Комитет национальной безопасности планирует расширить сеть антитеррористических штабов в Казахстане и создать оперативный морской штаб на Каспии. Соответствующую концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму», которую в пятницу представил на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

По его словам, в целом документом предлагается учесть законодательную норму, направленную на создание постоянно действующего морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом и урегулировать вопросы обеспечения своевременного реагирования, пресечения терактов, совершенных в отношении морской экономической деятельности, расположенной на континентальном шельфе, либо морских плавательных средств.

«Создание, так называемого, морского оперативного штаба предполагается. На сегодняшний день все штабы, которые действуют, покрывают только земную территорию Казахстана. На морской части у нас штабов нет. Поэтому законодательно мы хотим закрепить возможность проведения антитеррористических мероприятий на море», - пояснил Ергожин на брифинге после заседания.

Для этого, по его словам, необходимо дать соответствующие полномочия отечественным пограничным службам, либо представителям департаментов на местах, чтобы при проведении антитеррористических мероприятий они могли создавать соответствующий штаб и давать соответствующие поручения госорганам для применения тех или иных сил, возможностей и консолидации группировок для противодействия террористическим актам в отношении либо каких-то морских объектов, морских судн, либо просто для пресечения деятельности террористических организаций на море.

«На сегодняшний день такую работу полностью перекрывает погранслужба КНБ. При необходимости мы взаимодействуем с другими правоохранительными органами, а также вооруженными силами. Но учитывая, что угроза теракта в мире, как вы видите, растет, для усиления координации мы должны создать соответствующий штаб. Там будет руководитель, этот руководитель будет наделен полномочиями принимать оперативные решения на месте, то есть объявлять антитеррористическую операцию, определять конкретные районы, которые объявляются антитеррористической операцией, применения сил, средств, сил, какие необходимо подтягивать, чтобы уже ликвидировать проблемы, которые могут возникать», - объяснил зампред КНБ.

В то же время он заверил, что сегодня предпосылок для совершения терактов на Каспии нет. Однако, для обеспечения безопасности комитет должен предпринимать все необходимые меры, в том числе охрану наземных и вненаземных объектов.

«Как вы знаете, есть у нас много морских месторождений - это Кашаган, есть искусственные острова. Там перерабатываются на высоких температурах и под большим давлением газ, нефть и так далее. Это, так называемые, террористически уязвимые объекты, и мы их должны защищать. Чтобы все было тихо-спокойно, мы должны заранее предусмотреть, а не потом впопыхах что-то решать», - подчеркнул Ергожин.

Он также добавил, что количество людей в штабе будет определяться при каждой конкретной операции отдельно. А выделение финансов для штабов не предусмотрено. Законопроект, по планам комитета планируется принять до конца года, чтобы с 1 января 2018 года он уже вступил в силу.