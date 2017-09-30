Выставку ЭКСПО 2017 в Астане посетило около четырех миллионов человек

«Любая выставка направлена на посетителей: их число и количество посещений – две главные цифры. Мы ожидали более двух миллионов гостей, в итоге выставку посетило около четырех миллионов, среди которых полмиллиона (иностранных) туристов из 187 стран мира. Что касается посещений объектов «Экспо-2017», то здесь цифра и вовсе фантастическая. Против прогнозируемых пяти миллионов посещений – более 33 миллионов».

По словам спикера, самым популярным местом выставки стал казахстанский павильон «Нур Алем». «Это новая визитная карточка Астаны и всего Казахстана. В короткий срок он стал туристическим местом номер один в республике. Большой неожиданностью было письмо от столичных бизнесменов, которые просили продлить выставку. Мы бы сделали это с удовольствием, но ввиду строгости регламентов Международного бюро выставок и ограниченности бюджетов участников нам это не удалось. Но такая реакция бизнеса – это огромный успех. С сентября 2015 года с приходом на пост председателя Ахметжана Есимова, в стране были созданы десятки тысяч рабочих мест. Мы надеялись, что сможем придать долгожданный импульс внутреннему и въездному туризму. Но такой реакции и роста туристического бизнеса в столице даже не осмеливались ожидать», - подчеркнул Пирметов.

Также он напомнил, что задача ЭКСПО - создавать возможности. По его мнению, их использование – вопрос желания и способностей других государственных структур и местных исполнительных органов.

«На примере туристического бизнеса Астаны мы видим успех. Туркомпании поняли, что на въездном или даже внутреннем туризме зарабатывать интереснее, чем в качестве посредников отправлять туристов в Турцию или в Египет. Если раньше для них это было недосягаемой мечтой, и на своих коллег, работающих на «прием», из той же Турции, например, они смотрели как на небожителей, то сейчас поняли, что и эта задача им по плечу. И теперь они за этот рынок будут сражаться, а значит, это на пользу экономике страны. Более 50 тысяч созданных и сохраненных рабочих мест в период подготовки и более 20 тысяч в период проведения – это тоже успех. Назовите мне хотя бы один государственный проект, который смог похвастать такими же показателями».

Но самое важное, по мнению спикера – это влияние выставки на казахстанцев. «Показав 193 передовые технологии со всего мира, мы заставили казахстанцев задаться простым вопросом: если мир будет жить этим в ближайшие годы, то чем будем жить мы? Я думаю, если хотя бы десять средних технологичных компаний под впечатлением от ЭКСПО будут созданы в Казахстане, то это будет самый большой успех», - резюмировал Пирметов.