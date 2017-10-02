Напряженную ситуацию на рынке ГСМ ожидает Минэнерго в октябре

Высокий рост потребления, увеличение цен на бензин в России и девальвация тенге повлияли на увеличение цены на бензин марки АИ-92 и стали причиной дефицита топлива на рынке Казахстана, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Асет Магауов. Более того, по его словам, напряженная ситуация на рынке ожидается и в октябре.

В частности, по словам Магауова, потребление бензина за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 154 тысячи тонн, из которых 110 тысяч тонн пришлось на летние месяцы.

«В начале июня у нас были очень хорошие благоприятные остатки, в целом по республике, - практически 300 тысяч тонн бензина составляли. Но вместе с тем пошел разрыв цены между оптовым рынком Российской Федерации и оптовым рынком Казахстана. Если на рынке РФ шел очень активный рост цены, то практически, начиная с 1 июня, цена 92-го бензина на границе Казахстана и России увеличилась с 517 долларов за тонну до 555. То есть, на 7%. За этот же период прошла корректировка курса тенге по отношению к доллару, и он с 312 тенге за доллар увеличился до 340, то есть на 9%. Эти два фактора привели к существенному удорожанию импортных поставок, и соответственно, объем импорта снизился», - объяснил вице-министр.

Более того, если до июня Казахстан импортировал из России порядка 80 тысяч тонн, то в летние месяцы – чуть более 40 тысяч тонн ежемесячно.

«Соответственно, за эти три летних месяца наши остатки имели тенденцию к планомерному снижению», - добавил он.

Следовательно, снизились и резервные остатки ГСМ по сране.

«Что касается ценового фактора, влияние российского рынка существенно для нас. Если в среднем по году это составляет порядка 30% от нашего рынка, в летние месяцы, когда импорт был минимальный, доля российского продукта составляла порядка 15% по бензину. И в сентябре она выросла до 30. Мы импортировали в сентябре благодаря активной работе наших крупных сетей АЗС, 90 тысяч тонн 92-го бензина. Это составило очень существенную долю на нашем рынке. Соответственно, с учетом дорогого продукта, средние затраты компаний выросли, и есть тенденция к росту цены. Те компании, которые полностью работают на импортном российском продукте, они уже цены заявили от 151 до 155 тенге за литр. Компании, которые работают частично на отечественном продукте, частично на импортном, они пока держатся на уровне 147-151 тенге за литр. Конечно же дальнейшая ситуация будет зависеть от конъюнктуры на рынке РФ, от доли импортных поставок и конечно же и транспортные расходы, в зависимости от удаленности от России», - рассказал Магауов.

В то же время он подчеркнул, что пик потребления бензина в стране проходит. Тем не менее, «октябрь будет достаточно напряженный».

«Нам необходимо будет импортировать не меньше, чем в сентябре - от 90 до 100 тысяч тонн. Но в дальнейшем мы видим, что в ноябре пойдет существенный рост собственного производства и соответственно, пойдет снижение импортных поставок до 30-40 тысяч тонн», - заключил Магауов