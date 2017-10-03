В Казахстане выдвинуто 368 кандидатов в депутаты маслихатов

В Казахстане 29 сентября 2017 года завершилось выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших, было выдвинуто 368 человек, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

106 кандидатов было выдвинуто политическими партиями и 262 - в порядке самовыдвижения. В частности, по Акмолинской области выдвинуто 8 кандидатов, Актюбинской - 43, Алматинской - 35, Атырауской - 18, Восточно-Казахстанской - 16, Жамбылской - 9, Западно-Казахстанской - 26, Карагандинской - 25, Костанайской - 36, Кызылординской - 13, Мангистауской - 22, Павлодарской - 43, Северо-Казахстанской - 12, Южно-Казахстанской - 42 и по городу Алматы - 20 кандидатов.

Выборы состоятся 29 октября этого года. Планируется избрать 105 депутатов маслихатов, включая 22 депутатов областных, 19 - городских и 64 - районных маслихатов.