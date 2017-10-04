В Казахстане немного потеплеет

В предстоящие трое суток в республике ожидается погода без осадков и повышение температуры, сообщает Казгидромет.

«В предстоящие трое суток под влиянием этого антициклона в западных областях ожидается погода без осадков и повышение температуры. На остальной территории республики, по мере продвижения антициклона на восток, осадки будут прекращаться, но повышение температуры предполагается лишь 7 октября и только в южных областях», - сообщили в Казгидромете.

В Алматы ожидается небольшое повышение температуры. В среду, по прогнозам синоптиков, сохранится пасмурная погода с небольшим дождем, днем 11-12 тепла. В четверг также ожидаются небольшие осадки, днем 9-11 тепла, ночью 6-8 тепла. В пятницу в Алматы без осадков, температурные показатели останутся на тех же показателях.

В столице Казахстана наоборот ожидается понижение температуры и небольшой снег в ближайшие три дня. В четверг днем температура упадет до 1 градуса мороза, ночью до 4 градусов мороза, а в пятницу также до минусовых показателей 1-7.