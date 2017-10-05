Уровень загрязнения воздуха в Астане оценивается как высокий - Казгидромет

По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха в Астане в августе 2017 года уровень загрязнения оценивается как «высокий», сообщила в четверг на пресс-конференции в правительстве начальник управления экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Зауреш Абдиева.

«По результатам проведённых наблюдений за август 2017 года уровень загрязнения Астаны оценивается как высокий»,- заявила Абдиева со ссылкой на данные постов, расположенных в районе Шапагат и Туран.

Абдиева не смогла сформулировать причину таких показателей: «Мы не выявляем причины. Для выявления причин мы всю информацию предоставляем комитету экологического регулирования», - лишь сказала она.

Абдиева также подчеркнула, что «в случае высокого и экстремально высокого загрязнения» телефонограммы высылаются в комитет экологического регулирования и контроля и территориальные департаменты экологии по области.