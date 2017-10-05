Акимат Алматы создал рабочую группу по проекту строительства ЛРТ – представитель ЕБРР

Акимат Алматы создал рабочую группу по проекту строительства легкорельсового транспорта. В проект планируется привлечь частные инвестиции, которые покроют большую часть расходов. Акимат, при этом, может взять на себя капитальные расходы, например, по переносу коммуникаций, рассказала корреспонденту Vласти директор инфраструктурных проектов Европейского банка реконструкции и развития Екатерина Мирошник.

В четверг во время форума Almaty Invest аким Алматы Бауржан Байбек заявил о намерении провести конкурс по проекту строительства ЛРТ. По словам Мирошник, сейчас акимат города ведёт работу по подготовке тендерной документации, организации конкурса и структуры этой сделки.

«В акимате создана рабочая группа по этому проекту. (Несмотря на многолетнюю определённость - V) пока реализация проекта планируется, идёт подготовка. Государственно-частные проекты очень сложные с точки зрения подготовки и структурирования сделок. Они должны быть приемлемыми для акимата с точки зрения затрат, инвестиций и финансовой поддержки, и в то же время должны быть интересными частным инвесторам. Это очень сложно – правильно перераспределить риски. Надеюсь, (с созданием рабочей группы - V) работа ускорится, и в следующем году мы сможем выйти на запуск тендера», - рассказала она.

Мирошник отметила, что большую часть средств по проектам вложит частный инвестор, который выиграет тендер. «Но возможно какую-то часть расходов придётся покрыть акимату, например, перенос коммуникаций и так далее. То есть капитальные затраты. Но вопрос обсуждается, ищется баланс, потому что инвесторы не хотят брать на себя большой риск. <…> Примерная стоимость проекта сейчас тоже рассчитывается. Она прорабатывается более детально. Но это существенно меньше $1 млрд, раза в три», - подчеркнула представитель финансового института.