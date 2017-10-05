Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, пишут в четверг Ведомости со ссылкой на пресс-релиз Нобелевского комитета.

«В произведениях большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром», - говорится в релизе академии.

В 2016 году известнейшую литературную награду мира получил 75-летний поэт и поп-музыкант Боб Дилан. Постоянный секретарь Шведской академии Сара Дэниус объяснила это награждение тем, что Дилан - великий поэт в исконном смысле слова.

В 2015 году Нобелевскую премию по литературе вручили писателю из Белоруссии Светлане Алексиевич с формулировкой «за ее полифонические сочинения – монумент страданиям и мужеству в наше время». Алексиевич пишет в жанре художественно-документальной прозы.

В 2014 году премию получил французский писатель Патрик Модиано, пишущий об оккупации Франции во время Второй мировой войны, а в 2013 году - живой классик короткой американской прозы Элис Энн Манро.

Издание пишет, что в 2017 году размер Нобелевской премии, выплачиваемой лауреатам, увеличен впервые с 2001 года. Сумма премии выросла с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Литературная карьера Кадзуо Исигуро началась в 1981 году. Первый роман, «Там, где в дымке холмы» (1982), повествует об Эцуко, живущей в Англии вдове из Японии. Вскоре после публикации своего первого романа он был выдвинут на грант как один из «Лучших молодых британских писателей». Вторым романом был «Художник зыбкого мира», где через рассказ обремененного собственным военным прошлым художника Мацуи Оно исследуются отношения японцев ко Второй мировой войне. Этот роман стал книгой года в Великобритании. Третий роман Исигуро, «Остаток дня» (1989), рассказывает историю пожилого английского дворецкого. Это монолог-воспоминание на фоне угасания традиций, приближающейся мировой войны и подъёма фашизма. Роман был удостоен Букеровской премии. При этом члены Букеровского комитета проголосовали за роман единогласно, что случается нечасто. Критики отмечали, что японец написал «один из самых английских романов XX века».

Исигуро - автор двух оригинальных фильмов для телевидения, член Королевского общества литературы, его произведения переведены более чем на 30 языков мира. Его предпоследний роман «Не отпускай меня» (2005) включен в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала «Time».