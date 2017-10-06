В России столкнулись поезд и автобус из Казахстана

В автобусе, который столкнулся с поездом во Владимирской области, находились двое граждан Казахстана, один из них погиб, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

«По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров», — написал Жайнаков на своей странице.

Жайнаков сообщил, что казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

Ранее в региональном управлении МЧС России сообщили, что авария произошла в ночь на пятницу в Петушинском районе России. «Столкновение произошло с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Предварительно, в автобусе находилось 56 человек, 18 из них пострадали», - информировали в региональном МЧС России.

Сайт Медуза пишет, что столкновение произошло на станции Покров и погиб 21 человек (эти данные еще разнятся). «В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде», — заявили представители МВД, добавив, что по имеющейся информации автобус был неисправен и заглох на железнодорожных путях. 34 человека успели выскочить из автобуса и даже пытались сдвинуть его с места, однако безуспешно.

Позже Следственный комитет РФ уточнил, что погибло 16 человек.