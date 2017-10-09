​Сагинтаев назвал заявления Атамбаева безответственными, провокационными и ложными

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал заявления президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева безответственными, провокационными и ложными. Он подтвердил приверженность Казахстана развитию двусторонних отношений с Кыргызстаном, а также напомнил Атамбаеву про поддержку, оказанную его стране, говорится в опубликованном в понедельник заявлении премьера на сайте правительства Казахстана.

«7 октября текущего года Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выступил с рядом некорректных и недружественных заявлений, касающихся отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана. Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения Президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», - говорится в начале заявления Сагинтаева.

Премьер также счёл необходимым напомнить гражданам Кыргызстана, что за годы независимости экономика Казахстана выросла в 20 раз, а в 2012 году страна вошла в число 50-ти самых конкурентоспособных экономик мира.

После перечисления заслуг казахстанской экономики Сагинтаев перешёл к рассказу о поддержке, которая была оказана Кыргызстану после вступления в Евразийский экономический союз. В начале процесса Казахстан предоставил стране техническую помощь в $100 млн. Вместе с этим по линии гуманитарной помощи стране было выделено более $20 млн., на которые построены две общеобразовательные школы в Бишкеке и Оше.

Кроме того, он указал на объём казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана, который составил $820 млн.: «Благодаря им обеспечиваются рабочими местами тысячи кыргызстанцев. В тоже время, объем инвестиций мог бы быть больше, однако его рост сдерживает неблагоприятный инвестиционный климат в отношении казахстанских предпринимателей».

Премьер также отметил, что в Казахстане проживает 125 тыс. трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые обеспечены социальными и медицинскими гарантиями. «В настоящее время доля Кыргызстана при распределении поступлений от импортных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕвразЭС составляет 1,9%. Это дало резкое увеличение поступлений в бюджет Киргизии с момента присоединения к ЕвразЭС. Поступления в 2016 году составили 187,4 млн., что превышает показатели Кыргызстана до вступления в ЕвразЭС более чем в 3 раза», - также заметил Сагинтаев.

Вместе с этим он напомнил, что между Казахстаном и Кыргызстаном было заключено соглашение по регулированию доступа к услугам железнодорожного транспорта. В рамках него Киргизия применила унифицированный железнодорожный тариф, однако сделала это на 8 месяцев раньше предусмотренного договором срока. «За период досрочного применения тарифа прямые потери Казахстана составили порядка $49 млн., что соответственно является выгодой для экономики Кыргызстана», - пояснил премьер.

«Необходимо отметить, что кыргызской стороной были приняты обязательства по приведению санитарной, ветеринарной и фитосанитарной систем в соответствие с требованиями ЕвразЭС, которые до сих пор не исполнены. Это несет риски для казахстанского рынка и интеграционного объединения, в целом. Несмотря на это, казахстанской стороной был принят комплекс мер, направленный на облегчение доступа кыргызской сельскохозяйственной продукции на казахстанский рынок и ее транзита через территорию Казахстана», - подчеркнул Сагинтаев.

По его словам, таможенные органы Казахстана сейчас фиксируют резкое повышение импорта китайских товаров в Киргизию и пропорциональное увеличение ввоза аналогичных товаров из Кыргызстана в Казахстан, что связано с неэффективным таможенным администрированием: «Тем не менее, казахстанской стороной не применяются какие-либо ограничительные меры к кыргызским товарам».

Премьер заверил, что Казахстан полностью выполняет обязательства по обеспечению свободного движения киргизских товаров вопреки реэкспорту китайских товаров: «Предполагаемые потери государств-членов ЕвразЭС составляют порядка $100 млн., а потери Казахстана по НДС — $155,8 млн. Более того, мы не применяем экспортные таможенные пошлины на ряд важных для Кыргызстана товаров, несмотря на то, что нам известно о фактах реэкспорта этих товаров с территории Киргизии (нефти и нефтепродуктов, лома черных и цветных металлов, шкур и шерсти животных и других)».

Атамбаев в субботу заявил о том, что Казахстан пытается вмешиваться во внутренние дела его страны. 15 октября в Кыргызстане состоятся президентские выборы.