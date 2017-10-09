​Назарбаеву презентовали проект казахского алфавита на латинской графике

Президент Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом казахского алфавита на латинской графике. Он выразил поддержку основным направлениям этой работы и указал на важность дальнейшего разъяснения необходимости смены алфавита, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды. В представленном варианте, который опубликован на сайте президента , диграфы заменены на буквы с апострофами.

«В эти дни в обществе активно обсуждался вопрос относительно нового алфавита казахского языка. Многие принимали участие в этом. Идея о переходе на латинскую графику зародилась еще с момента обретения нами независимости. Переход казахской письменности на латиницу всегда оставался на моем особом контроле», - сказал Назарбаев в начале совещания с рабочей группой.

Он также подчеркнул историческую значимость перехода и заявил о необходимости принять консолидированное решение относительно него: «Ни одна страна в мире так не обсуждала свой новый алфавит со всем народом. Нам важно знать мнение каждого. Более 300 обращений поступили в администрацию президента в связи переходом на латиницу. Отрадно, что и молодежь поддержала этот процесс».

О результатах своей работы президенту рассказали руководитель Института языкознания имени А. Байтурсынова Ерден Кажыбек и директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов.

«В целом я поддерживаю основные направления проводимой работы. В ходе реализации проекта был учтен мировой опыт. Это очень важно. Вместе с тем, следует продолжить информационно-разъяснительную работу в отношении процесса перехода казахского алфавита на латинскую графику», - заявил Назарбаев после презентации результатов.

Вместе с этим он указал на то, что реформа не должна нанести вред развитию других языков и правам граждан: «Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет также продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка».

Президент вновь напомнил, что переход на латиницу необходим для развития казахского языка и его включения в мировое информационное пространство. Вместе с этим он указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил правительству разработать поэтапный план действий.

Ранее в мажилисе комиссия представляла другой вариант казахского языка на латинице, который предполагал использование диграфов - когда один звук обозначался двумя буквами. Сегодня президету был представлен другой вариант алфавита.