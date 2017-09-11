Главное не торопиться: казахский алфавит на латинице презентован в парламенте

Первые парламентские слушания в мажилисе, которые прошли в понедельник, можно назвать и самыми главными в текущей парламентской сессии, их темой стал вопрос «введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике». На протяжении последних пяти месяцев специальная рабочая группа изучала данный вопрос. В итоге, из всех вариантов выбран один, состоящий из 25-ти букв. Его еще будут дорабатывать, но именно он станет основой нового алфавита.

Реформа казахского алфавита, по мнению спикера палаты Нурлана Нигматулина, обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана и ускоренной интеграции в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Вопрос в выборе не стоял, ведь именно латиница является самой распространенной основой для языков в мире. К вопросу перехода на латиницу по его заверениям страна подошла «со всей возможной взвешенностью и основательностью», и в дальнейшем вся эта работа будет носить «столь же системный и последовательный характер».

«Сегодня нам необходимо провести модернизацию казахского языка для того, чтобы раскрыть все его бесценное богатство, весь его безграничный потенциал не только как средства коммуникации, но и как мощнейшего фактора духовного возрождения и укрепления национальной идентичности», - заявил спикер.

Особо отметил Нигматулин тот факт, что языковая политика в стране останется неизменной. Смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык, и не затронет русский.

«Переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка, все же издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам кириллица остается. К русскому языку и кириллице мы должны относиться столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации», - пояснил председатель мажилиса.

Кроме того, государство продолжит неуклонное приведение в жизнь политики по развитию трехязычия. А главное, заверил Нигматулин, общество должно понимать: реформа будет проходить без спешки, системно и поэтапно.

«Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но он не приемлет спешки, не приемлет непродуманного форсирования событий», - предупредил он.

Вице-премьер Ерболат Досаев также заверил: у правительства есть четкое видение по реализации поручения президента по переводу казахского алфавита на латиницу. Правда, пока видение либо несколько размыто, либо новый заместитель главы кабинета министров не решился озвучить конкретных сроков.

«После утверждения единого стандарта, будет подготовлен пошаговый алгоритм его введения. Он затрагивает все сферы, поскольку язык является универсальным средством коммуникаций. В первую очередь, необходим полный цикл образовательных мероприятий, начиная с подготовки учителей и заканчивая обучением всех категорий населения. Для этого потребуется подготовка издания соответствующих учебно-методических материалов, создание вспомогательных мобильных приложений и комплекса информационных программ для изучения латинской графики. Все эти мероприятия будут синхронизированы по срокам и взаимосвязаны между собой, что позволит обеспечить принципы поэтапности и системности, не допуская системных и непродуманных действий», - попытался объяснить Досаев.

До самой сути нового алфавита спикеры долго не могли добраться. Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на протяжении десяти минут рассказывал, кто конкретно вошел в рабочую группу, а это несколько десятков представителей разных сфер, сколько было проведено конференций, форумов и круглых столов, благодаря чему и удалось «повести работу по подготовке единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике исключительно в научном ключе». Лишь после этого слово передали тем, кто непосредственно работал над новым алфавитом. Руководитель рабочей группы по разработке казахского алфавита на латинской графике, директор института языкознания имени А. Байтурсынова Ерден Кажыбек объяснил: «Главная причина смены алфавита кроется, прежде всего, в потребности самого языка». И делается это, в том числе из-за того, что орфографическая безграмотность и тотальное несоблюдение правил госязыка стали «негативной общепринятой практикой».

«Единый стандарт латинского – результат напряженной коллективной работы всей рабочей группы на протяжении пяти месяцев. В ходе работы поступило множество предложений. Мы, изучив плюсы и минусы всех вариантов, отобрали в августе две версии, а в сентябре выбрали одну из них…. Мы единогласно поддержали эту версию, поэтому прошу вас принимать эту версию как консолидированное мнение всех казахстанских ученых, имеющих отношение к этому вопросу», - заявил эксперт.

В итоге, казахский алфавит на латинице будет состоять из 25-ти букв. И за основу в нем взят такой принцип, как одна буква – один звук, одна буква – два звука и один звук или система диграфа (две буквы означающие один звук).

«Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка, в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков», - рассказал директор республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов.

Таким образом, диграфы на латинице будут выглядеть следующим образом:

Тлешов также заверил, что на основе нового варианта алфавита среди специалистов республиканского центра имени Шаяхметова, а также приглашенных жителей, несколько раз проводилась апробация, и большинство участников, особенно молодежь, поддержали. «Единый стандарт алфавита госязыка будет внедряться поэтапно, поэтому его освоение гражданами Казахстана не принесет никаких затруднений», - пообещал разработчик.

Заместитель директора института евразийской интеграции Сергей Селиверстов также заверил депутатов, что модернизация алфавитов – это нормальная историческая практика. О последствиях можно было беспокоиться лишь в одном случае, если бы в качестве алфавита предлагался сложный, не столь распространенный, например, иероглифический алфавит. Но здесь ситуация иная – предлагается самый распространённый, используемый во всем мире алфавит.

«В современном информационном, технологическом пространстве, и это очевидно, латиница – глобальный и прагматичный инструмент. Инструмент, который никого друг от друга не отдаляет. Наоборот, это инструмент коммуникаций. И притом, хорошо известный казахстанцам. Важно и то, что латиница позволяет не потерять, а оптимально адаптировать международную научно-техническую лексику в национальный словарь. Что же касается того, как повлияет латиница на обучаемость казахского языка, то, думаю, интерес к языку возрастет. Дело в том, что внешняя похожесть казахского и русского алфавитов не всегда способствовала изучению. Теперь же, когда алфавит будет более отличаться, изучение и обучение казахскому языку, возможно, станет более целенаправленным, более четким и осмысленным. И эту большую работу, инициированную государством, казахстанской интеллигенцией, следует поддержать», - заявил Селиверстов.

К слову, в Казахстане на протяжении последних десяти лет работает специальное приложение, которое в считанные секунды конвертирует казахский язык на латиницу и другие языки. Его создавали специально для казахов, живущих за рубежом. Руководитель компании Куаныш Билял заверяет, эта система давно стала эффективной, именно благодаря этому конвертеру «казахи нашей страны, в СНГ, Европе и Китае получили возможность общаться, обмениваться информацией, переписываться между собой».

«Если вы обучались на кириллице, путем установления данного конвертера в свой компьютер или телефон, в любое время можно преобразовать свой текст на новый алфавит. Даже роман «Путь Абая» можно преобразовать на новый алфавит в течение трех секунд.

Живущие в Китае казахи, которые применяют в письменности арабскую графику, и казахи, которые применяют алфавит на латинице, с помощью данного конвертера смогут ознакомиться с новым вариантом алфавита, получить любую интересующую информацию. То есть у них, посредством своего алфавита, будет возможность прочитать о новостях в Казахстане», - заявил Билял, отметив, что новый алфавит может стать «единым алфавитом для казахов во всем мире».

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в свою очередь пояснил, что до конца года ведомство планирует утвердить график внедрения нового письма во всех организациях образования. Но обещает: все будет предварительно обсуждаться с педагогическим сообществом и родителями.

«Также мы будем обсуждать с министерствами культуры, информации и коммуникаций, согласуем данный вопрос с администраций президента и правительством, также потом для окончательного принятия решения, мы данный вопрос и график вынесем на заседание парламента», - перечислил он, особо подчеркнув, что «спешки не будет».

«Вся работа будет вестись планомерно, системно и строго по утвержденному графику. В этом графике мы обязательно предусмотрим вопросы подготовительные – подготовки кадров, издание учебников, нормативных словарей, это вопросы грамматики. То есть, все вопросы будут учтены в этом графике. Затем планируется подготовить и издать массовым тиражом нормативные словари, учебники, учебно-методические пособия. И только после качественного завершения самого важного и ответственного подготовительного этапа, мы приступим к широкомасштабному внедрению данного процесса нового письма во всех организациях образования», - рассказал хронологию нововведений Аймагамбетов.

Уже в заключении, словно вспомнив, он добавил: «понятно, что надо начинать с детских садов, с нулевых и первых классов». Но, тут же оборвав себя, вновь повторил: «Еще раз хочу отметить, что все эти вопросы, какие классы, какие группы, когда и как мы будем переходить, мы это будем обсуждать с общественностью и не спеша будем принимать решение».

О том, что правительство не будет торопиться в этом вопросе несколько раз повторил и Досаев. Например, замена документов, удостоверяющих личность, будет проходить последовательно и постепенно, и только по истечении срока их действия.

«В последствии, естественным образом, они будут заменены, - пообещал вице-премьер. - Поэтому, в рамках нашего плана действий предусмотрен ряд и законодательных изменений, организационных, институциональных изменений, которые будут представлены. И после широкого обсуждения будут окончательно утверждены и начнут реализовываться правительством».

Резюмируя обсуждение, спикер мажилиса заявил: озвученные вопросы нужно разъяснить обществу и довести до каждого гражданина страны, «не оставляя места каким-то домыслам, тем более, спекуляциям». И еще раз напомнил, что «данные парламентские слушания нужно рассматривать, как фактический старт всенародному обсуждению реформы казахского алфавита».