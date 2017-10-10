Главное, по словам министра, «побыстрее извиниться перед населением»
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«Я не обсуждаю решения руководства» – Бозумбаев о выговоре
PrimeMinister.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр энергетики Канат Бозумбаев считает некорректным комментировать заявление премьер-министра Бакытжана Сагинтаева о возможном выговоре, который может быть вынесен в его адрес президентом страны. По его мнению, сейчас важнее быстрее извиниться перед населением за сложившийся в стране дефицит с бензином и как можно быстрее выправить ситуацию.

«Я не обсуждаю решения вышестоящего руководства, потому что я – член правительства. А он (Сагинтаев - V) – председатель правительства. Поэтому я его действия обсуждать не намерен. Это противоречит нашей этике государственных служащих. В рамках своей компетенции он принял необходимые меры, и я их обсуждать не собираюсь», - заявил Бозумбаев во вторник в кулуарах заседания правительства.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он подать в отставку, Бозумбаев подчеркнул: «Я – министр этого правительства, моя судьба находится в руках президента. Как скажет президент, я так и сделаю. Раз есть ситуация, мы ее должны выправить, побыстрее извиниться перед населением страны, что созданы такие проблемы. Но на это были свои объективные причины».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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