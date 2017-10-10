Целитель, проводивший сеансы терапии по телевизору, умер в возрасте 82 лет
​Умер целитель и экстрасенс Аллан Чумак
Фото life.ru

9 октября в Москве на 83-м году жизни умер популярный в 80-х целитель и экстрасенс Аллан Чумак, проводивший сеансы терапии для телезрителей, «заряжая» предметы, пишет онлайн-газета «Ведомости».

О смерти Чумака сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Аллан Чумак был советским и российским тележурналистом, он называл себя экстрасенсом, писал книги на эту тему, пытался избираться в Госдуму.

Он окончил журфак МГУ и Государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а с 1965 года работал на телевидении спортивным комментатором, после - редактором в Главной редакции телеинформации АПН (ныне – Российская академия образования). В 1983 года Чумак устроился на работу НИИ общей и педагогической психологии.

«В конце 1980-х он начал проводить телевизионные сеансы, во время которых молчал, делая руками пассы и шевеля губами. Телезрителям предлагалось ставить у экранов сосуды с водой или, например, мазями, которые за время сеансов «заряжались». Приостановить эту деятельность Чумаку пришлось после приказа Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения.

В 2000 году Аллан Чумак баллотировался в Самарской области в Госдуму и набрал чуть больше 3% голосов. В 2000-х гг. Чумак выпустил книги «Тем, кто верит в чудо», «Исцеляющая сила внутри вас», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких», – пишет издание.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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