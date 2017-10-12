Футболист Джордж Веа избран президентом Либерии

Выборы президента страны прошли во вторник. По результатам голосования 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая, сообщает sports.ru.

Джордж Веа уже боролся за пост президента Либерии в 2005 году. Он победил в первом туре с 28% голосов, но во втором туре он проиграл выпускнице Гарварда, бывшей сотрудница Всемирного банка и министру финансов в правительстве Чарльза Тейлора Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

На выборах главы государства в 2017 году Веа победил своего главного конкурента — вице-президента Либерии Джозефа Бокая.

Веа был признан игроком года по версии ФИФА, лучшим футболистом Европы («Золотой мяч») и лучшим африканским футболистом года. После завершения футбольной карьеры Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью.