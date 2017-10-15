​Атамбаев созовёт заседание глав стран ЕАЭС, если кыргызско-казахстанская граница не будет открыта после выборов

«Сегодня выборы пройдут, и если они завершатся первым туром, и через один-два дня ситуация останется прежней, а граница не откроется, то я, как президент страны-члена ЕАЭС, могу созвать внеочередное заседание. Если так будет продолжаться, встанет вопрос о том, есть ЕАЭС или нет», - заявил Атамбаев, добавив, что ситуация на кыргызско-узбекской границе решилась после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Когда Зайнилдин Курманов был спикером Жогорку Кенеша (парламента - V), он говорил, что если мы не отдадим Каркыру Казахстану, на нашу территорию войдут танки. Казахстан никогда так не поступит», - сказал президент Кыргызстана, напомнив о нерешенном вопросе по линии границы протяженностью в 800 метров.

«Если эта территория настолько важна Казахстану, хорошо, надо составить соглашение. Но надо было говорить за несколько дней об этом, до закрытия границы. Но даже на это они не соглашаются. Это очень удивительный момент. Может, новые президенты смогут договориться», - предположил Атамбаев.

Он также добавил, что сейчас ЕАЭС напоминает ему произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Там персонаж Свинья говорит: «Все животные равны, но некоторые равнее». Если у нас союз, тогда все страны должны быть в равных условиях. Иначе надо думать, что это за союз такой. В прошлом году мы дали сумасшедшие поблажки для вступления Казахстана в ВТО. А сейчас они упрекают в том, что дают $100 млн. Кыргызстану. Во-первых, это соглашение мы подписали в 2007 году, когда я был премьер-министром, для инвестиций. Я Нурсултану Абишевичу говорил в 2014 году, что, видимо, денег не дадите, давайте сделаем красиво, оборудованием, железками, как раз в ЕАЭС вступаем. Россия нам чуть ли не миллиард дает. Ждали 3 года, чтобы мы с проблемами пришли в союз. Честно говоря, нам эта помощь не нужна, я ему говорил об этом в декабре прошлого года в Петербурге. Это помощь 10 лет к нам шла и не дошла, конечно, нам надо от нее отказаться. Надо будет, сам деньги найду. Но если ты помогаешь, слушай, не попрекай этой помощью. Нам не нужна такая помощь от властей Казахстана. Нам нужен братский, казахский народ. Чтобы жил хорошо, процветал».

