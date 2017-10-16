Правоохранительные органы обязаны будут сообщать о прослушке

Подозреваемый будет уведомлен об этом в течение шести месяцев
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Правоохранительные органы Казахстана будут обязаны сообщить подозреваемым о том, что их разговоры прослушивались. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», сообщил журналистам в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые