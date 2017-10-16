Правоохранительные органы обязаны будут сообщать о прослушке

Правоохранительные органы Казахстана будут обязаны сообщить подозреваемым о том, что их разговоры прослушивались. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», сообщил журналистам в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

«Не позднее шести месяцев после принятия решения по конкретному делу, участники, в отношении которых применялось негласное следственное действие, будут об этом уведомлены постфактум», - рассказал Ахметжанов.

По его словам, у подозреваемых будет возможность ознакомиться с этими документами, и «если у них есть какие-то претензии, следственный судья должен их рассмотреть».