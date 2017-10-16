​Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram

Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger, зарегистрированную в Лондоне, на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос Федеральной службы безопасности о предоставлении информации для декодирования сообщений шести пользователей, сообщает Интерфакс .

«Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», – огласила вердикт судья Юлия Данильчик.

Данильчик уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители месседжера могут обжаловать судебное решение в Мещанском суде Москвы. Как отметили в информагентстве, судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram.

12 июля 2017 года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram с требованием предоставить в срок до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. Ответа на запрос со стороны Telegram не последовало. 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации.

Создатель популярного месседжера Павел Дуров прокомментировал постановление суда, сообщив, что требование предоставить ключи дешифровки противоречит конституции:

«Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». Конституция – основной закон России, который имеет прямое действие и стоит выше других уточняющих ее законов», – написал Дуров на своей странице в социальной сети «Вконтакте».