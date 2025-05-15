Поправки касаются статей за «публичные призывы к терроризму» и «оправдание терроризма»
В Таджикистане исключили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях
фото Жанары Каримовой

Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, который исключает из Уголовного кодекса положения о наказании за лайки и репосты в социальных сетях. Как сообщает «Радио Озоди», Поправки касаются статей, ранее предусматривавших наказание за «публичные призывы к терроризму» и «оправдание терроризма» в интернете.

С 2018 года под эти формулировки подпадали даже лайки и репосты в соцсетях, за это грозило от 10 до 15 лет лишения свободы. Теперь страна официально отказалась от этой практики, которая несколько лет вызывала критику со стороны международных правозащитников. Причем отменить уголовную ответственность за это стало предложил Рахмон. В прошлом году он раскритиковал правоохранительные органы за чрезмерно широкое применение этих норм и заявил, что «нельзя наказывать людей только за активность в интернете».

Сейчас в Таджикистане отбывают наказание за комментарии и реакции в соцсетях более 1,5 тыс. человек.

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