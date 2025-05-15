В Таджикистане исключили уголовную ответственность за лайки и репосты в соцсетях

Поправки касаются статей за «публичные призывы к терроризму» и «оправдание терроризма»
Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, который исключает из Уголовного кодекса положения о наказании за лайки и репосты в социальных сетях. Как сообщает «Радио Озоди», Поправки касаются статей, ранее предусматривавших наказание за «публичные призывы к терроризму» и «оправдание терроризма» в интернете.
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