​Дарига Назарбаева о забастовке шахтеров: «Не занимайте сразу обвинительную позицию»

Председатель комитета сената по международным делам, обороне и безопасности Дарига Назарбаева прокомментировала забастовку шахтеров в Карагандинской области. Сенатор уверена, что президент следит за событиями, а премьер-министр Бакытжан Сагинтаев держит вопрос на контроле. Прежде всего нужно разобраться в ситуации, сообщила она журналистам в кулуарах сената.

«Глава государства в курсе всего, что происходит в стране и, особенно, я уверена, он внимательно следит за событиями в Карагандинской области. Эта область для него не чужая, ее проблемы ему также дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация «АрселорМиттал» довела до такой конфликтной ситуации этот вопрос. На сегодня требования шахтеров всем нам известны. Они хотят повышения на 100% заработной платы, но нужно также учитывать и ситуацию экономическую на самом комбинате, которую мы не знаем, и «АрселорМиттал» также не открывает пока эту информацию, есть ли у них экономическая возможность поднять на 100%», – прокомментировала депутат сената ситуацию в Карагандинской области.

Также она сообщила, что иск компании к профсоюзам и шахтерам – законное право компании:

«Компания имеет право подавать в суд, никто не может им в этом праве отказать. А дальше уже будет дело за судом и за его решением. Что касается управления из кабинета, я свами согласна, конечно, представители министерства должны были быть уже там, непосредственно в точке конфликта и вести переговоры с обеими сторонами. Здесь ваши замечания уместны <…> Я знаю, что Сагинтаев держит этот вопрос на контроле, что постоянно идут телефонные переговоры с администрацией компании. И министры тоже на эту тему высказывались. Так что без внимания этот вопрос не остается. Поверьте», – сказала она.

В нескольких шахтах Карагандинской области четвертые сутки продолжается забастовка шахтеров, требующих поднятия зарплаты и улучшения условий труда. Под землей находятся более 600 человек. Компания «АрселорМиттал Темиртау» заявила, что готова вести переговоры с шахтерами только в случае, если они поднимутся на поверхность:

«Я сейчас говорю, делюсь с вами своим мнением. Я не владею информацией, я думаю, может кто-то из депутатов там на месте работает, те, кто представляет эту область. Поэтому не занимайте сразу обвинительную позицию, разберитесь сначала. Все не так просто», – добавила она.