Переговоры бастовавших шахтеров с работодателем продолжатся в рамках согласительной комиссии - акимат

С утра в пятницу в Шахтинске бастовавшие шахтеры приступили к выбору представителей от каждой шахты в согласительную комиссию, которая должна приступить к работе в этот же день после обеда, сообщили корреспонденту Vласти представители шахтеров. Комиссия будет обсуждать выдвинутые бастовавшими шахтерами требования.

Как сообщил ранее акимат Карагандинской области, накануне шахтерам озвучили условия, предложенные работодателем для завершения забастовки: 30%-ное повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада, говорилось в сообщении акимата.

Помимо этого, работодателем было предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.

Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска. "В письме даётся гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в этой забастовке. Кроме того, орган прокуратуры выразил готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе", - указывал акимат региона.

Накануне суд Шахтинска приостановил забастовку шахтеров и обязал их подняться на поверхность. Они находились в шахтах четыре дня.