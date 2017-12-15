За годы независимости Казахстан добился значительных успехов - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что республика за годы независимости добилась значительных успехов, обеспечив высокие социальные гарантии и рост благосостояния граждан.

«После обретения государственного суверенитета мы последовательно созидали сильный, процветающий Казахстан. За эти годы наша страна добилась многих значимых успехов и побед», - сказал Назарбаев в ходе церемонии вручения государственных наград и премий.

Он подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой «великую цель - войти в 30 самых развитых государств планеты».

«В рамках масштабной модернизации мы обеспечили высокие социальные гарантии и рост благосостояния наших граждан. Мы достойно провели масштабные мероприятия глобального уровня, укрепив международный авторитет Казахстана. Все эти достижения стали возможны благодаря усилиям, энергии всех казахстанцев», - сказал президент.

Казахстан отмечает обретение независимости 16-17 декабря.