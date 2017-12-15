Страна должна войти в 30-ку развитых стран мира
  • 506
За годы независимости Казахстан добился значительных успехов - Назарбаев
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что республика за годы независимости добилась значительных успехов, обеспечив высокие социальные гарантии и рост благосостояния граждан.

«После обретения государственного суверенитета мы последовательно созидали сильный, процветающий Казахстан. За эти годы наша страна добилась многих значимых успехов и побед», - сказал Назарбаев в ходе церемонии вручения государственных наград и премий.

Он подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой «великую цель - войти в 30 самых развитых государств планеты».

«В рамках масштабной модернизации мы обеспечили высокие социальные гарантии и рост благосостояния наших граждан. Мы достойно провели масштабные мероприятия глобального уровня, укрепив международный авторитет Казахстана. Все эти достижения стали возможны благодаря усилиям, энергии всех казахстанцев», - сказал президент.

Казахстан отмечает обретение независимости 16-17 декабря.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Бывший министр экономического развития России приговорен к восьми годам строгого режима
Новости
Словом года по версии Оксфордского словаря стало «youthquake» — значимое изменение, вызванное молодежью
Новости
«АрселорМиттал Темиртау» пообещал отозвать иски к бастовавшим шахтерам
Loading...
Просматриваемые
Новости
684 шахтера продолжают оставаться под землей в Карагандинской области
Новости
Назарбаев подписал закон о жилищных отношениях военнослужащих
Новости
Задержание Томиловой прокомментировали в ДВД Карагандинской области
Новости
​Дарига Назарбаева о забастовке шахтеров: «Не занимайте сразу обвинительную позицию»
Новости
Суд Шахтинска приостановил забастовку шахтеров
Новости
​Компания «АрселорМиттал Темиртау» подала в суд на шахтеров