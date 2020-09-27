​В Бишкеке проходит митинг за сохранение суверенитета Кыргызстана

В Бишкеке проходит митинг за независимость и свободу Кыргызстана. Демонстрация началась после высказываний главы провластной партии «Биримдик» Марата Аманкулова о том, что Кыргызстану необходимо глубже интегрироваться с евразийским пространством. Партии «Реформа» и «Атамекен» начали марш «Кул болбо» — «Не будь рабом» от вокзала на бульваре Эркиндик до Белого дома. Движение «Баштан башта» призвало кыргызстанцев собраться на площади Ала-Тоо, сообщает Медиазона. Центральная Азия .

26 сентября в фейсбуке появилось видео, на котором председатель провластной партии «Биримдик» Марат Аманкулов говорит, что 30 лет независимости Кыргызстана показали: «пора одуматься и пора возвращаться». Аманкулов, смеясь, рассказывает о евразийстве как о «философии партии», о необходимости Кыргызстана «интегрироваться» и об общих с Россией корнях.

«На территории евразийства суверенным может быть только объединенное государство. И чтобы мы, кыргызы, не потеряли свою субъектность, мы должны интегрироваться. То же самое и Россия. <…> Свободная жизнь хорошо, но пора возвращаться домой», — говорит на записи политик. Сам депутат назвал видео «провокацией» и настаивает, что «выступление вырвано из контекста и использовано в грязных технологиях предвыборной кампании некоторых политических сил».

В тот же день партия «Реформа» объявила о проведении мирного марша за независимость страны.

Корреспондентка «Медиазоны» передает с площади Ала-Тоо, что на митинг собрались около 250 человек, через . Некоторые участники держат плакаты с надписью: «Евразийская интеграция признак рабства».

Движение «Баштан башта» составило обращение к председателю госкомитета национальной безопасности от кыргызстанцев. Организаторы пишут, что слова Аманкулова «несут серьезную угрозу для конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Кыргызстана». Они требуют ГКНБ дать высказываниям депутата юридическую оценку. Митингующие начали подписывать заявление.