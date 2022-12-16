В Алматы проходит памятная акция на площади Республики

Активисты движений, горожане несут цветы к монументу Независимости
В Алматы с утра пятницы активисты различных движений, общественные деятели и горожане несут цветы к монументу Независимости на площадь Республики.
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