В Алматы проходит памятная акция на площади Республики

В Алматы с утра пятницы активисты различных движений, общественные деятели и горожане несут цветы к монументу Независимости на площадь Республики.

Как сообщают корреспонденты Власти, пришедшие к монументу возлагают цветы, читают Коран, иногда звучат стихи о Желтоксане.

Между тем как минимум пятеро активистов движения Oyan, Qazaqstan! были задержаны утром в пятницу.

Площадь Республики была центром событий Желтоксана в 1986 году и январских событий в 2022 году. В День Независимости в 2011 году были подавлены протесты в Жанаозене, продолжавшиеся семь месяцев.