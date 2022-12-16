Активисты движений, горожане несут цветы к монументу Независимости
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В Алматы проходит памятная акция на площади Республики
Фотография Акботы Узбекбай

В Алматы с утра пятницы активисты различных движений, общественные деятели и горожане несут цветы к монументу Независимости на площадь Республики.

Как сообщают корреспонденты Власти, пришедшие к монументу возлагают цветы, читают Коран, иногда звучат стихи о Желтоксане.

Между тем как минимум пятеро активистов движения Oyan, Qazaqstan! были задержаны утром в пятницу.

Площадь Республики была центром событий Желтоксана в 1986 году и январских событий в 2022 году. В День Независимости в 2011 году были подавлены протесты в Жанаозене, продолжавшиеся семь месяцев.

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