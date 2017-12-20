Соглашение позволит увеличить объем перевозок между двумя странами
Мажилис одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Азербайджаном о международном автосообщении
фото владимира третьякова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики и международном автомобильном сообщении», благодаря которому планируется увеличить объемы грузов, транспортируемых между странами.

«Учитывая выгодное географическое положение Казахстана, нами активно ведется работа по развитию транзитного потенциала страны и привлечения грузопотоков в целях создания крупного логистического хаба в Центральной Азии. Сегодня с 41 страной заключены автомобильные соглашения, данная работа продолжается», - рассказал депутатам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Он напомнил, что в прошлом году объем перевозки грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 16% и составил 6,2 тысячи тонн.

«В представленном соглашением устанавливаются правовые нормы для осуществления автоперевозок между двумя странами, регламентируются виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками-разрешениями. Реализация данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию автоперевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгового-экономического сотрудничества», - заверил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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